Davy Vangheluwe nieuwe trainer van Noordstar Heule

Enkele weken geleden kwam er een einde aan de samenwerking met Jade Schockaert die eerder ook trainer van FC Marke was. “Jade ging voor een professioneel nieuwe uitdaging”, aldus de voorzitter. “Ze is opnieuw zwanger nadat ze vorig jaar een kindje verloor. Jade was langzaam de greep op de groep aan het verliezen. Ze koos ervoor om in alle rust haar nieuwe job te doen en tijdens haar zwangerschap aan zichzelf te denken.”

Groen-wit telt na acht wedstrijden slechts vijf punten. “Ik ga niet zeggen dat het vijf voor twaalf is, want daarvoor is het seizoen nog te lang, maar we moeten vermijden dat het effectief vijf voor twaalf wordt”, zegt Bertier. “Zaterdag spelen we bij hekkensluiter Jong Helkijn en dat is een zespuntenwedstrijd. Ik zal heel blij zijn als we winnen. Jong Helkijn moet een haalbare kaart zijn.”

De nieuwe trainer leidde donderdag zijn eerste training. “Dinsdag was hij wel aanwezig, maar liet de training over aan zijn assistent”, zegt de preses. “Met Davy Vangheluwe kwamen we in contact via spelers van ons. Uit respect hadden we met iedereen van de tiental kandidaten een gesprek. Davy had het ook wel moeilijk om bij Kuurne weg te gaan.”

Nogal wat blessures

“Nadien maakten we een shortlijst van nog drie kandidaten. De spelersgroep wilde liefst iemand extern die zou starten vanop nul. Gelet op onze situatie was het ook wel wat dringend dat er een nieuwe trainer kwam. Het verwondert me dat we onderaan staan.”

“De voorbereiding was nochtans goed. In de breedte zijn we versterkt. Er zijn ook nogal wat blessures en en speelden we veel weken in een andere opstelling. Al te vaak hangen de koppekes naar beneden.”

