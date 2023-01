Davy Minnaert (T1 SK Munkzwalm) na zege tegen KSK Beveren: “Dit seizoen moeten we hard werken om te scoren”

“Drie van die vier verliesbeurten waren niet verdiend”, blikte trainer Davy Minnaert terug. “Op Ardennen, bij Zottegem en thuis tegen Kleit verdienden we beter. Enkel in de uitmatch bij Melsele maakten we geen aanspraak op puntengewin. Tijdens de winterstop hadden we wat tijd om te dokteren aan een oplossing. We hadden een heel goed gesprek met Jonathan Ulens, een jongen die zichzelf te veel druk oplegt. In de matchen voor de winterstop was hij minder scherp, leek hij minder gefocust.”

Ulens invaller

Ulens begon tegen KSK Beveren op de bank. Jonas De Landtsheer werd diepe spits, Kenneth Fouquet speelde in z’n rug, Brecht Van de Wattijne was terug en in de defensie trad Jens Vandepontseele wederop. “We kozen voor een andere aanpak, hadden dat Jonathan Ulens duidelijk gemaakt en hij reageerde heel goed”, beweerde Minnaert. “De voorbije week trainde hij heel scherp. Kenneth Fouquet liep donderdag tijdens de training een schouderletsel op. Met pijnstillers en behandeling door de kinesist probeerde hij toch, maar in een duel viel hij op die gehavende schouder. Waardoor we hem na vijftien minuten moesten vervangen. Zo kwam Jonathan in en ging Jonas De Landtsheer op de tien spelen. Jonathan eiste een belangrijk aandeel op in onze overwinning.”

Complete kern

Hij opende twee minuten na de hervatting de score. De Waaslanders kwamen snel langszij, maar tien minuten voor tijd zette een bezoekende owngoal Munkzwalm op weg naar een driepunter. Invaller Yani Van der Eecken legde de eindstand vast. “Trapten we vorig seizoen op doel leidde dat tot een doelpunt, in deze competitie moeten we bijzonder hard werken om te scoren”, aldus Minnaert. “Tegen Beveren pakten we de gelijkmaker op een afgeweken schot, maar kenden we bij de 2-1 meeval toen een verdediger een bal verkeerd op de voet kreeg en z’n eigen doelman klopte. Het was ook de eerste keer dat we zo goed als compleet stonden. In de terugronde spelen we nog acht keer thuis. Kan een voordeel zijn. Het staat 99 procent vast dat ik volgend seizoen trainer blijf. Op voorwaarde dat de club een volwaardige kern samenstelt. We aasden op Gilles Desmet van Dikkelvenne en Roemer De Tandt van EEG, maar zij gaan naar onze reeksgenoten Ardennen en Sottegem.”