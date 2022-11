Davy Minnaert (SK Munkzwalm): “Dit seizoen nog geen enkele keer met typeploeg kunnen spelen”

Uit bij KSK Vlaamse Ardennen had het voor SK Munkzwalm helemaal anders kunnen lopen. Het vizier van Jonathan Ulens stond niet scherp. In de eerste helft dook de Zwalmse sneltrein drie keer voor doelman Noë Watté op. De goalie van de thuisploeg kwam telkens als winnaar uit die duels.

“We lieten het in de eerste helft liggen, dat is de conclusie van deze match”, vatte Zwalm-trainer Davy Minnaert na de 2-0-nederlaag kernachtig samen. “Als je drie tot vier loepzuivere kansen krijgt moet je het afmaken. Klimmen we hier op voorsprong wordt het een totaal andere uitslag. Vijf minuten na de pauze slikten we een doelpunt op een stilstaande fase. De 2-0 kwam heel snel. Bij die tegengoal blunderden we achteraan. We hadden die bal op een normale manier kunnen wegzetten. Wat niet gebeurde. We kregen nadien nog kansen. Kunnen we de aansluitingstreffer maken weet je niet wat er nog gebeurt.”

Clash in Zottegem

Minnaert hoopt vooral dat de concurrentie in de eigen spelersgroep de komende weken wat groter wordt. Jonas De Landtsheer vierde rond het uur zijn wederoptreden na een lange afwezigheid. Nu is het nog wachten op de terugkeer van Brecht Van de Wattijne. “Na spierletsel hervatte Brecht donderdagavond de training”, verduidelijkte Minnaert. “Van volgende week af zal hij bij de groep aanpikken. Volgend weekeinde spelen we niet, de week nadien staat de clash bij Sottegem op de kalender. Een partij waar we naar uitkijken. Dat is nog meer een derby dan de wedstrijd tegen Ardennen.”

Sportief revanche

Voor Munkzwalm zijn er in eerste provinciale een drietal ploegen die tot de verbeelding spreken. Sottegem is er één van, Borsbeke en Ardennen zijn de andere. “Drie duels die we in deze heenronde op verplaatsing afwerken”, ging Minnaert verder. “We hopen in de terugronde toch een paar keer sportief revanche te kunnen nemen. Om te beginnen tegen Borsbeke waar we eveneens met 2-0 verloren. En daarna tegen Ardennen.”

Ook al draait zijn ploeg mee in de top van het klassement, Minnaert vindt het jammer dat hij nog geen enkele keer over een volledige kern beschikte. “Met mijn typeploeg heb ik nog niet kunnen spelen”, zuchtte hij. “Door de afwezigheden van de voorbije weken ontbreken bij ons de automatismen die we de voorbije jaren kweekten.”