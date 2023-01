Davy Joye (Synergie Oudenaarde) voor duel tegen leider Erwetegem: “Proberen de drie bonuspunten nog te pakken”

“Om ons in de strijd voor de bonuspunten te gooien, hebben we maar één optie: de drie punten pakken. Hoewel we vorige week met 5-9 wonnen bij Drongen heb ik niet het gevoel dat deze topper op het juiste moment komt voor ons. In Drongen hadden we het een pak lastiger dan de uitslag laat vermoeden. Bovendien liep ik in het veldvoetbal een spierscheur op en ben ik out. Net als Lowie Pauwels. Die ligt met een gebroken voetbeentje in de lappenmand. Het maakt de opdracht er niet makkelijker op. In de heenwedstrijd waren we tevreden omdat we gehavend waren. Nu zijn we dit ook, maar moeten we wat van onze achterstand proberen wegknabbelen.”