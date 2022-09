Davy Joye (Sparta Petegem): “Dat we de nul hielden is goed voor defensie die naar een clean sheet snakte”

Twee minuten voor de rust opende Joye vanop de strafschopstip de score. Even voordien trapte hij, na een afgeslagen corner, de bal tegen de arm van Nico Binst. “Neen, niet afgedwongen vind ik, eerder een fout van hem”, aldus Joye. “Ik wil de bal in de tweede zone droppen, maar hij stak zijn hand uit, lateraal naast zijn hoofd. Een terechte strafschop. Inderdaad, ik trapte de penalty zelf. Het was niet na een overtreding op mij. Bovendien moet je op momenten dat het nodig is je verantwoordelijkheid pakken. Want het was een gesloten eerste helft. Na de pauze kwam er wat meer ruimte.”

Gewaagde wissels

De broers Vanborm profiteerden even voorbij het uur. Anton schilderde de bal op het hoofd van Rienes die de Petegemse voorsprong verdubbelde. “Waren we iets zuiverder kwamen er meer mogelijkheden”, besefte Joye. “Vooraf was er, na de nederlaag in Oostkamp, een beetje druk. We willen in de top vijf eindigen. Dan moet je thuis van Merelbeke winnen. Dat we de nul hielden is goed voor onze verdediging. Want die snakte naar een match zonder tegendoelpunt. Trainer Bert Dhont nam een risico door in onze defensie twee wissels door te voeren. Draaide dat verkeerd uit, groeide de onzekerheid en krijg je twijfel in heel de kern. Voor Pieter De Wulf en Thomas Vande Velde, die zaterdag een telefoontje van onze trainer kregen, was dat niet leuk. Ik zou ook zwaar ontgoocheld zijn indien mij dat overkomt. Een seizoen is lang, je moet het kunnen accepteren.”