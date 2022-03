Davy Joye met leider Petegem naar Gullegem: “We zijn titelkandidaat, maar nog geen titelfavoriet”

Hoe ver reiken de titelkan­sen van Ly­ra-Lier­se nog? Het bestuur van de club legt de kaarten open en bloot op tafel: “Wij geloven er nog in: de kloof verkleinen en dan redden we de laatste twee speeldagen”

Zeven. Zeven speeldagen scheiden ons van het eind van de competitie in 2de nationale B. Zeven is ook het aantal punten die Hoogstraten en Lyra-Lierse van elkaar scheiden in de rangschikking, op weg naar de titel, in het voordeel van de Noord-Kempenaars. Dan ben je geneigd te denken dat Hoogstraten favoriet is. En dat is wellicht ook zo. Maar er is op de voorlaatste speeldag nog een onderlinge confrontatie, in Hoogstraten. Wanneer Lyra-Lierse die wedstrijd kan winnen...

16 maart