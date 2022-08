Davy Heymans neemt afscheid van Tongeren met bekerzege in Termien: “Opvolger Tomas Daumantas gaat dit goed doen”

In een boeiend bekerduel nam SK Tongeren met 2-3 de maat van Termien. Voor Davy Heymans was de partij tegen Termien meteen zijn laatste opdracht als trainer van Tongeren. De Zutendaler tekende een contract bij MVV en gaat er vanaf maandag fulltime aan de slag als coördinator bij de MVV-jeugdacademie. Bij Tongeren wordt hij vervangen door Tomas Daumantas, die de voorbije acht seizoenen bij Termien trainde.

Tongeren nam een prima start in dit bekerduel en klom reeds na vier minuten via Mehanovic op voorsprong. De thuisploeg gaf niet op en bleef tot het slot van de wedstrijd knokken om nog een strafschoppenreeks af te dwingen. De maturiteit van Tongeren gaf evenwel de doorslag. “Termien heeft het ons zeer moeilijk gemaakt, maar uiteraard is het bijzonder leuk op met een bekerzege van een mooie club als Tongeren afscheid te nemen”, zegt Heymans. “Vanavond trakteer ik de spelers nog op een BBQ bij mij thuis en bedank hen zo voor de fijne samenwerking. Maar de kans om jeugdcoördinator van MVV te worden kon ik niet laten liggen. Met Tomas Daumantas heeft Tongeren een prima opvolger gekozen. Ik heb hem trouwens bij de club aanbevolen. Tomas is de juiste man op de juist plek. Hij gaat dit goed doen”, besluit Heymans.

Termiens T2 Rudi Lieben zwaaide met lof naar het Genkse team. “Echt veel verschil was er niet tussen beide ploegen” vond Lieben. “Jammer dat we de gelijkmaker van Opdekamp niet langer konden vasthouden. Tot de laatste minuut zijn we blijven knokken. Dat siert de ploeg. Of ik blij ben met de aanstelling van Daumantas als trainer van Tongeren? Natuurlijk. Tomas is een vriend en is een sportman in hart en nieren. Hij verdient deze nieuwe uitdaging”, zegt Lieben.

Doelpunten: 4' Mehanovic (0-1), 51' Opdekamp (1-1), 52' en 64' Voorjans (1-2 en 1-3), 79' Heeren (2-3).

Tomas Daumantas keert versneld terug uit vakantie

Tomas Daumantas was zondag niet aanwezig op de bekerpartij tussen zijn ex-ploeg Termien en zijn nieuwe ploeg Tongeren. De ex-internationaal van Litouwen toeft momenteel in Kroatië en hoopt vanaf woensdag de trainingen bij Tongeren te leiden. “De voorbije acht seizoenen dat ik bij Termien aan de slag was, was er nooit tijd om op vakantie te gaan” zegt Daumantas aan de telefoon. “Omdat er zich niet direct een ploeg meldde, maakt ik van de gelegenheid gebruik om dit jaar eindelijk met mijn gezin op vakantie te gaan. De verrassing was groot toen ik van de Tongeren een telefoontje kreeg of ik geen interesse had om bij Tongeren de vertrekkende Davy Heymans te vervangen. Na een goed gesprek met de club zaten we snel op dezelfde golflengte. De vakantie wordt vervoegd afgebroken en ik hoop woensdag de eerste training te leiden.”

Plaatsje in de linkerhelft van de klassering

Bij Tongeren begin je aan een nieuwe uitdaging. De club speelt een reeks hoger dan Termien en je treft een volledig nieuwe spelersgroep. Geen schrik voor die stap in het onbekende? “Ik ken het wel en weel wel van het Belgische voetbal”, reageert Daumantas. “Ik trainde acht seizoenen bij Termien. We promoveerden er naar de nationale reeksen en speelden verschillende keer de eindronde. De top vijf van derde nationale kan gerust mee in tweede nationale. Tongeren overtuigde me dat er weer mogelijkheden zijn om nieuwe stappen te zetten en met Davy Heymans met wie ik nog samen bij MVV speelde, kan ik terecht voor meer spelersinfo. De club toont ambitie en deed goede transfers. Er resten nog enkele weken om mijn visie over te brengen. Het zou fantastisch zijn om een plaatsje in de linkerhelft van de klassering af te dwingen”, weet Tomas Daumantas.