Davy Donders en Lizards Lubbeek-Leuven Dames B stunten in de bekerfinale tegen Wolvertem: “Dit kan een topweek worden”

De dames van Lizards Lubbeek-Leuven B (P2) hebben zaterdagavond uitgepakt in de bekerfinale van Vlaams-Brabant. Ze zetten Wolvertem (P1) met 3-2 opzij. Goed voor hun 26ste overwinning op een rij. Daarmee is de honger echter nog niet gestild, want ook deze week kan er feest gevierd worden.

“We hebben eerst en vooral heel gericht en rustig de wedstrijd voorbereid”, doet trainer Davy Donders het verhaal. “De ploeg was heel gelukkig dat wij als Promo 2-ploeg de finale hadden bereikt. Alles extra zou gewoon de kers op de taart zijn.”

“We begonnen heel gefocust aan de wedstrijd en lieten direct aan Wolvertem zien dat we daar stonden met een missie. We pakten vrij vlot de eerste set (25-18). In set 2 (26-24) kwam Wolvertem met minder servicemissers en bijgevolg meer servicedruk, maar wij kwamen steeds onder de druk uit. Bams speelde Mertens op de opposite heel vlot aan en ook onze fly met Bonte werkte zeer goed.

“In set 3 (22-25) begonnen we terug heel sterk en liepen zelfs uit tot 17-12. Wolvertem schakelde op dat moment een tandje bij en zette ons met enkel gerichte wissels stevig onder druk. In set 4 (14-25) stoomden ze door. Ik probeerde met onze jonkies Claes en Duerinckx, beide 16, nog te counteren maar de set was verloren.”

Quote Na de uitbar­sting bij het wedstrijd­punt volgde eerst even het ongeloof: wat hebben wij nu in godsnaam gedaan Davy Donders

“In set 5 (16-14) leek het meteen de verkeerde richting uit te gaan en keken we vrij snel tegen een 1-5-achterstand aan. Wolvertem hield de hoge opslagdruk aan waardoor het uitliep via 6-10 tot 9-13. Barrezeele bracht ons via een sterke service reeks naar 13-13. Wolvertem kreeg een eerste setbal bij 13-14, waarna wij via sterke druk in het midden met Malisse het uiteindelijk konden afmaken.”

“Na een verloren situatie konden we het rechtzetten en die beker onverwacht meenemen. Extase alom bij het honderdtal meegereisde supporters. Na de uitbarsting bij het wedstrijdpunt volgde eerst even het ongeloof: ‘wat hebben wij nu in godsnaam gedaan’. Het is onze 26e winstwedstrijd op rij.”

Kippenvel

“We pakten de beker tegen de autoritaire kampioen in Promo 1. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik er aan denk. Wat volgde was een leuk feestje op de oude markt in Leuven om onze bekerwinst te vieren.”

“Door deze mooie winstreeks en de bekerwinst denk ik dat we mogen zeggen dat we klaar zijn om te tonen dat we ons plekje in Promo 1 waard zijn. We hebben een fantastisch team waar de speelsters elkaar perfect aanvullen, elkaar steunen en ook onze jonkies mee proberen klaar te maken om stappen vooruit te zetten.”

Volledig scherm Davy Donders: “Extase alom bij het honderdtal meegereisde supporters.” © Davy Donders

“Dit kan een topweek worden voor Lizards Lubbeek-Leuven. Dames A kan donderdag in de laatste wedstrijd tegen VHL de rechtstreekse promotie naar Nationale 3 afdwingen. Dames D (Promo 4) pakt met een hele jonge ploeg de titel en promoveert. Dames B wint de beker en kan volgend weekend in Betekom de titel veiligstellen.”

“Hoe ik vooruitblik op de wedstrijd tegen Betekom? Een van de oud-speelsters trouwt vrijdag, dus er moeten er een aantal naar het feest. Van Noten zal vermoedelijk niet kunnen spelen door haar enkel. We gaan met vertrouwen en vastberadenheid naar Betekom dat zich ook zeker weet van het behoud. Het zal zaterdag een speciale dag zijn, want mijn oudste dochter speelt bij Betekom”, besluit Donders.