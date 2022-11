Davy De Schryver met Merelbeke voor boeiend vierluik: “Tijd om ons te onderscheiden”

Tot vorige week was KFC Merelbeke aan een stevige reeks van zes opeenvolgende duels zonder nederlaag bezig. Eendracht Aalst werd spelbreker en diende het team van Davy De Schryver een 1-0-nederlaag toe. “Nipt verliezen bij Aalst is geen schande", aldus de coach.

“We maakten geen aanspraak op een punt, omdat we geen noemenswaardige kansen bijeen voetbalden en gewoon te weinig brachten. Niet dat Aalst overweldigend goed was, maar het is wel de meest complete ploeg van de competitie. Dankzij die 14 op 18 die we tot dan toe behaalden staan we nu weer bij de mensen. Nu willen we de knop omdraaien en aan een nieuw reeksje beginnen.”

Meer punten tegen top zeven

Van de resterende vijf duels voor de winterstop staat enkel Zelzate net boven Merelbeke, dat momenteel tiende is. Op basis van het klassement moet zo’n nieuwe reeks tot de mogelijkheden behoren. “Ze staan allemaal in onze buurt", bevestigt De Schryver. “Dat zijn dus belangrijkere matchen dan die tegen Aalst. Op papier zou iemand ze haalbaar kunnen noemen, maar de realiteit zegt me iets anders.”

“We stellen vast dat we de top zeven al hebben gehad en daartegen meer punten pakten dan tegen de ploegen onder ons. We verloren van Wetteren, speelden gelijk tegen Harelbeke en Gullegem en wonnen nipt van Westhoek. Dat zegt genoeg. Zij zien ons ook als een van de ploegen waartegen ze de punten moeten pakken.”

Wisselvallig

Op de Moerkensheide komt zondag SC Dikkelvenne op bezoek. Bij winst zet Merelbeke de buren al op vijf punten. “Net als wij en de meeste andere ploegen in deze reeks, is Dikkelvenne wisselvallig. Het begon knap met 7 op 9 aan de competitie, verloor dan vijf keer op rij en pakte recent weer 6 op 9. Ik herinner me dat we vorig seizoen thuis nipt wonnen met 1-0. Ginder kregen we dan weer een pandoering nadat we aan de rust al 3-0 achter stonden.”

“De derby’s tegen Dikkelvenne zijn altijd leuk, met zondag opnieuw drie punten te verdienen. De komende weken is het aan ons om ons uit de brede middenmoot te onderscheiden, als we liever aan de betere helft ervan willen zitten. Ik ben me ervan bewust dat we voor een stevige klus staan.”

Tweede nationale A: KFC Merelbeke - SC Dikkelvenne: zondag 20 november, 14u30