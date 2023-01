Davy De Schryver met Merelbeke 0-2-onderuit tegen Sparta Petegem: “Onze momenten niet gepakt”

Net als de voorbije drie confrontaties is KFC Merelbeke er niet in geslaagd iets te rapen tegen Sparta Petegem. “We hebben ons nochtans een uur lang goed”, analyseert coach Davy De Schryver. “In het begin van de tweede helft kregen we zelfs twee reuzekansen om op voorsprong te komen. Sasha Oduro stond helemaal alleen op vijf meter van doel, maar mede door de slechte staat van het terrein ging die er niet in. Enkele minuten later trapte Mikaele Falzone nog tegen de paal.”

“Daarna kwam de kwaliteit van Sparta Petegem toch naar boven, want Petegem heeft meerdere ijzers in het vuur liggen. Als het voetballend niet lukt kunnen ze rekenen op individuele acties of stilstaande fases. Davy Joye was geblesseerd, maar met Arthur Dhulster hebben ze nog een goeie linkervoet in huis. Thomas Vande Velde verlengde zo’n hoekschop met wat geluk in de verste kruising.

“Enkele minuten later kregen wij de bal niet weg en was diezelfde Vande Velde blijven hangen om de 0-2 binnen te koppen. Net als vorig seizoen pakken tegen een sterke tegenstander nul op zes. Het is niet de eerste keer dat we tegen Petegem voelen dat we goed in het spel zitten en kansen krijgen. Wij pakten onze momenten niet en zij deden dat wel. Dan ben je de verdiende winnaar.”

Mooie zevende plaats

Voor Merelbeke werd het de eerste thuisnederlaag sinds midden september. “Ik had gehoopt om iets te rapen en onze reeks van zeven ongeslagen wedstrijden op De Moerkensheide te verlengen, maar verliezen tegen Petegem is geen ramp. Vorige week boekten we een goeie overwinning en we staan nog altijd op een mooie zevende plaats.”

“Het wordt belangrijk om goed te reageren, te beginnen zondag op Westhoek. De komende weken treffen we ploegen die dichter bij ons in de buurt of zelfs onder ons staan, zoals ook nog Zulte-Waregem en Erpe-Mere. Ik zou de maand februari graag aanwenden om onze positie in die linkerkolom wat te verstevigen.”

Merelbeke nam deze week afscheid van Nicolas Van Buyten, die met onmiddellijke ingang naar KVE Drongen trok.

KFC Merelbeke - Sparta Petegem 0-2

KFC Merelbeke: Maes, De Mey (64’ Verheyden), Rogiers, Oduro (75’ Elaut), Falzone, El Hamdaoui, Lievens, Verkindere, Van Den Winckel, De Ruyver (83’ De Schryver), Binst

Sparta Petegem: Vandenbossche, Berwouts, Van Den Heede, De Wulf, Ameys, Luckx (75’ Dhont), Vanborm, Blancke, Vande Velde (89’ Van Steenkiste), Dhulster (80’ Goemaere), Maes

Doelpunten: 67’ en 73’ Vande Velde (0-1 en 0-2)

Gele kaart: Lievens