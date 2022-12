Davy De Schryver (Merelbeke) wil zich niet laten verrassen door rode lantaarn: “Erpe-Mere zal zeker nog punten pakken”

KFC Merelbeke heeft nog een laatste opdracht in 2022. Bij winst op eigen veld tegen rode lantaarn Erpe-Mere duikt het team van Davy De Schryver als subtopper het nieuwe jaar in.

Het vertrouwen is - terecht - groot bij Merelbeke. Vorige week bleef het in Brakel voor de tiende keer in elf wedstrijden ongeslagen. “Dat was een goed punt”, aldus coach Davy De Schryver. “Olsa Brakel presteerde tot nu toe misschien onder de verwachtingen maar komt heel sterk voor de dag als het goed draait, zoals zondag een uur lang het geval was.”

“Hun logische 1-0 was wel meteen het startsein voor een heel goeie periode van ons. In het laatste halfuur lieten we zien dat we niet toevallig zevende staan. Na de 1-1 van Matthias Lievens op een hoekschop van Mika Falzone gingen we op zoek naar de 1-2, terwijl we op de hoede bleven voor de tegenaanval. Op verplaatsing bij een sterk Olsa Brakel een achterstand ophalen, daar mogen we tevreden mee zijn.”

Geen toeval

Door die knappe reeks van 22 op 33 staat Merelbeke knap zevende. “Na vijftien speeldagen is dat geen toeval”, vindt de coach. “Van de vier matchen die we verloren waren er drie tegen ploegen uit de top vier. Het is onze verdienste dat we ondanks een hele moeilijke start en zelfs even de voorlaatste plaats nooit aan onszelf hebben getwijfeld en altijd bleven geloven dat we het tij zouden keren.”

“Dat we de subtopper zouden worden die we nu zijn, dat had ik misschien ook niet gedacht. Als we uit het tweeluik tegen Erpe-Mere en Torhout vier op zes kunnen pakken, dan sluiten we de heenronde met 27 punten af rond de zesde of zevende plaats.”

Niks te winnen

Zondag trekt Merelbeke een streep onder 2022 na het bezoek van rode lantaarn Erpe-Mere United. “Dat is een match waarin we eigenlijk niks te winnen hebben”, weet De Schryver. “De wedstrijden waarvan iedereen verwacht dat je gemakkelijk wint zijn vaak de moeilijkste.”

“Er zijn nog achttien speeldagen en ik ben er honderd procent zeker van dat EM United nog punten zal pakken. De ploegen die er niet klaar voor zijn zullen dan in het zand bijten. Wij moeten ervoor zorgen dat het ons niet overkomt.”

Tweede nationale A: KFC Merelbeke - EM United: zondag 17 december om 13u30