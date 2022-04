Davy De Schryver (Merelbeke) na zware 4-1-nederlaag bij Dikkelvenne: “Onszelf in de voet geschoten met matige start”

“We hadden ons de verplaatsing naar Dikkelvenne anders voorgesteld”, trapt Davy De Schryver een open deur in na de zware verliespartij bij de buren van Dikkelvenne. “De voorbije weken startten we messcherp tegen Petegem en Ninove, maar van al dat goede zagen we zaterdagavond weinig terug.”

“Als je zelf niet scherp genoeg begint en de tegenstander doet dat wel, dan is het vaak moeilijk omdat tijdens een wedstrijd nog om te keren. Ondanks dat mindere begin was de eerste kans voor ons en moesten we altijd 0-1 voorkomen. Het idee dat we om zonder goed te spelen toch die mogelijkheid kregen hielp wellicht niet aan de ingesteldheid voor de wedstrijd.”

Achterin in de fout

Dikkelvenne opende halverwege de score en duwde de bezoekers net voor de rust kopje onder. “Na volledig terechte voorsprong kenden wij ineens tien hele goede minuten. Daarin waren er goede combinaties, veel diepgang, een blijkbaar onterecht afgekeurd doelpunt en twee knappe reddingen van hun doelman.”

“We leken ons terug in de wedstrijd te knokken tot we bij een tegenaanval van Dikkelvenne achterin in de fout gingen. We gaven simpel een penalty weg voor de 2-0. Twee minuten na die opdoffer viel de 3-0 en was de match zo goed als gespeeld.”

Verdiend verloren

Alle hoop om de spanning terug te brengen verdween al na drie minuten. “We kwamen uit de pauze met de bedoeling om zo snel mogelijk te scoren en Dikkelvenne zenuwachtig te maken. Bij een nieuwe, deze keer onterechte, strafschop werd het ineens 4-0. De conclusie is dat we verdiend verloren van een heel gretig Dikkelvenne, terwijl wij onszelf met een matige start in de voet schoten en dat niet meer te boven kwamen.”

“Het was een vervelende avond”, geeft de coach toe. “Maar heel lang hoeven we hier niet bij stil te staan. We komen uit een periode van tien op twaalf, gevolgd door twee sterke prestaties tegen topploegen. Daarin toonden we veel energie en goesting om er iets van te maken. We moeten ons niet vastpinnen op die nul op negen.”

Reageren in Oudenaarde

Merelbeke blijft achtste in de stand op drie punten van Zelzate, dat zondag ook verloor. “We kunnen nog altijd naar plaats zes springen, wat een fantastisch resultaat zou zijn. Anderzijds kunnen we ook nog naar de tiende plaats vallen. Dan blijven we iets onder de verwachtingen, maar het zou nog steeds geen slecht seizoen zijn.”

“Het is niet de eerste keer dat we een offday meemaken. Toen we met 4-0 verloren van Zelzate reageerden we met een tien op twaalf. Volgende week krijgen we in Oudenaarde een kans om opnieuw te reageren en om te tonen dat we nog niet zijn uitgeblust.”