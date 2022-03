Davy De Schryver (Merelbeke) kijkt uit naar tweeluik tegen titelkandidaten: “Meer weerwerk bieden dan in de heenronde”

voetbal tweede nationale AKFC Merelbeke trekt zaterdagavond met vertrouwen naar Ninove. Coach Davy De Schryver wil zien in welke mate zijn team is gegroeid sinds de kansloze 0-3-nederlaag in november.

In tegenstelling tot de aandacht die KFC Merelbeke trok bij een sterk competitiebegin is het team van Davy De Schryver vrij geruisloos aan een nog betere terugronde bezig. “Dat is inderdaad de perceptie die wij zelf in de hand hebben gewerkt”, weet Davy De Schryver.

“1-1 tegen Ronse en 4-0-verlies tegen Zelzate zijn uitslagen die enorm opvallen en de indruk wekken dat we niet op niveau zijn. Toch moeten we vaststellen dat we het buiten die twee dieptepunten heel goed doen. We pakten nu al drie punten meer dan op hetzelfde moment in de heenronde. Tijdens de tien op twaalf van de voorbije weken zag ik een ploeg die het niveau van de competitiestart haalde en op een aantal spelaspecten zelfs is gegroeid. Het is zeker waar dat RC Gent vorig weekend minstens een punt verdiende. Het is onze verdienste dat we dat niet hebben laten gebeuren en dat we de match op een volwassen manier naar ons naar ons toe trokken.”

Rol spelen in titelstrijd

Merelbeke maakt zich op voor een Oost-Vlaamse derby tegen Ninove, de tweede in de stand. “De vooruitgang van de laatste weken maakt me sterk dat we in de laatste zes matchen van de competitie voor een verrassing kunnen zorgen. Het zou zeker leuk zijn als we de komende weken onze rol in de titelstrijd kunnen spelen tegen Ninove en Petegem, maar het is nog belangrijker om te zien of we zijn gegroeid.”

“De twee heenwedstrijden verloren we met 0-3 en 3-0. We kwamen duidelijk tekort tegen de titelkandidaten in deze reeks en dat was een pijnlijke vaststelling. We staan zeker nog niet op dezelfde hoogte van die ploegen, maar ik kijk er wel naar uit om te zien in welke mate we die kloof al een beetje verkleind hebben. Ik ben zeer benieuwd om te zien welk weerwerk wij die twee kunnen bieden.”

“Wij moeten ons geen zorgen meer maken en deden voor de linkerkolom een goede zaak tegen RC Gent. Ons seizoen is nu al geslaagd. Op die manier zijn de resterende zes wedstrijden al een pre-voorbereiding op volgend seizoen.”

Transfers

KFC Merelbeke verzekerde zich voor volgend seizoen van de diensten van Nico Binst, aanvaller van Knokke. De club nam vorige week afscheid van T2 Jens Gits. De assistent van De Schryver keerde als hoofdcoach terug naar derdeprovincialer KVV Schelde.

KVK Ninove - KFC Merelbeke: zaterdag 19u30

