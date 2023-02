Davy De Schryver (Merelbeke) analyseert 2-2 tegen Oostkamp: “Door gelijkmaker in blessuretijd voelt dit aan als een gewonnen punt”

KFC Merelbeke deelde zondag de punten met KSV Oostkamp. Ondanks een vroege voorsprong had Davy De Schryver een doelpunt van Jordy Van Laere in blessuretijd nodig voor een 2-2-gelijkspel.

Voor aanvang van het duel tussen Merelbeke en Oostkamp voorspelde verdediger Matthias Lievens een boeiend kijkstuk op voorwaarde dat de omstandigheden mee zaten. Dat laatste bleek zondag niet het geval. “Op voorhand zou je inderdaad een leuke wedstrijd verwachten", treedt Davy De Schryver zijn verdediger bij.

“De twee ploegen presteren boven de verwachtingen, staan mooi in de subtop en moeten eigenlijk niet echt meer achterom kijken. Bovendien willen zowel Oostkamp als wij verzorgd voetballen, maar door het veld en de felle wind was dat zondag zeker niet eenvoudig. We speelden de eerste helft met de wind in het nadeel en waren met een 1-1-ruststand best tevreden. We dachten dat we de klus wel zouden klaren met wind in het voordeel. Dat was buiten Oostkamp gerekend.”

“Wij kwamen niet goed uit de kleedkamer en zij profiteerden met de 1-2. Het duurde enkele minuten voor we daar bovenop geraakten om uiteindelijk toch druk en kansen te creëren. We misten de mogelijkheden en zagen twee keer een beslissing van de ref niet in ons voordeel draaien. Hun doelman werd niet bestraft voor een redding buiten de zestien en toen Nico Binst alleen door was en werd onderuit gehaald, werd enkel geel getoond.”

Onmogelijke hoek

Door pech in de scheidsrechterlijke beslissingen én in de afwerking leek Merelbeke op een derde thuisnederlaag af te stevenen, tot Jordi Van Laere zich opnieuw als invaller onderscheidde. “De nederlaag was dichtbij, terwijl we op basis van de kansen zelfs de overwinning verdienden. Op het moment dat we het dan niet meer verwachtten kon Jordi zich doorzetten en de 2-2 vanuit een bijna onmogelijke hoek binnenschuiven.”

“Ondanks het gevoel dat we de betere ploeg waren, moeten we toch tevreden zijn. Als je pas in blessuretijd kan scoren voelt het tegelijk ook als een gewonnen punt aan. Dat Jordi de kwaliteiten heeft om beslissend te zijn als invaller weten we, maar hij heeft als basisspeler ook al teveel voor ons gedaan om hem enkel een supersub te noemen.”

“De voorbije weken heeft hij de nodige pech gehad. Na zijn winning goal tegen Zelzate in - ook al in blessuretijd - zou hij starten tegen Petegem tot hij op training geblesseerd uitviel en twee weken buiten strijd was. Vorige week trainde hij opnieuw helemaal mee. Er is weer veel concurrentie in de aanval, waar de plaatsjes duur zijn.”

Mooi gezelschap

Ondanks het puntenverlies blijft Merelbeke zich mengen in de strijd om een eindrondeticket. Met nog tien speeldagen voor de boeg heeft het team van De Schryver slechts vier punten minder dan de vijfde. “Ons initiële doel was de linkerkolom. Met een voorgift van zeven punten lijkt het erop dat we die doelstelling zullen behalen, waardoor we inderdaad misschien wat hoger mogen mikken. We willen zoveel mogelijk wedstrijden winnen.”

“Met de winnaarsmentaliteit die in deze groep zit ben ik er ook van overtuigd dat we nog enkele driepunters zullen optekenen. Als we dat doen zullen we ook in de buurt van die top vijf eindigen, maar we zijn zeker niet de enige kanshebbers. Wat die strijd betreft, zitten we in mooi gezelschap.”