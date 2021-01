Davy Baeyens volgend seizoen geen trainer meer bij WIK Boekel: “Onze ambities lopen uit elkaar”

Begin 2019 werd Davy Baeyens trainer bij Boekel. Op dat ogenblik stond het behoud van de club in derde C zwaar onder druk. Dankzij een sterke eindspurt – tien op vijftien – kon Boekel degradatie ontlopen. Vorig seizoen werd de competitie door de eerste lockdown na 25 speeldagen stopgezet. Boekel pakte dertig punten en kwam nooit in gevaar. De club liet zich vorig jaar gelden op de transfermarkt en begon de competitie met zes op vijftien: één zege, drie puntendelingen, één verliesbeurt. “Met een nieuwe ploeg niet evident, maar we maakten de eerste vijf matchen aanspraak op meer”, vindt Baeyens. “Jammer genoeg werd de competitie door de pandemie weer stopgezet. Ik vermoed dat we dit seizoen niet meer zullen hernemen. Uit de gesprekken met de club leerde ik dat de ambitie voor volgend seizoen minder is. WIK Boekel wil in derde een gewone middenmoter zijn. Mijn ambities liggen hoger. Vandaar dat ik besliste om er volgend seizoen geen trainer meer te zijn.”

Slechts twee activiteiten

Baeyens, die in het verleden als trainer actief was bij Dender (bovenbouw jeugd), Olsa Brakel (assistent van Steven Huysveld) en Dikkelvenne (trainer U19), staat open voor een nieuwe uitdaging. WIK Boekel moet op zoek naar een opvolger. Een extra taak voor sportief verantwoordelijke Jonas Van de Velde en secretaris Ronny De Clercq. “Voor volgend seizoen is ons budget tien tot vijftien procent lager”, verduidelijkt De Clercq. “Wij hebben geen grote sponsors, geen bedrijven of mensen die de club elk jaar drieduizend euro toeschuiven. Het probleem is dat je door de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus niet bij onze talrijke sponsors kan langsgaan. In plaats van acht activiteiten die zaad in het bakje brengen hebben we er de voorbije maanden slechts twee kunnen doen. Dus schroeven we het budget voor volgend seizoen terug, maar we zitten nog altijd hoger dan twee jaar geleden. Niet iedereen zal moeten inleveren. Vorig jaar trokken we spelers aan voor de B-kern die snel naar het eerste elftal doorschoven. Zij worden beloond. Andere jongens die een schone cent verdienden zullen wat moeten inleveren.”