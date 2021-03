Davino Verhulst verlengde contract bij Griekse Apollon Smyrnis: “Maar ik wil nog één mooie transfer maken in mijn carrière”

Triatlon Bart Aernouts wil met knalpresta­tie in Challenge Miami rotjaar vergeten: “De klok tikt voor me”

11 maart Februari 2020. Het coronaspook sluimert wel, maar lijkt nog heel ver weg. Proftriatleet Bart Aernouts pakt op dat moment in de Ironman van Dubai uit met een knalprestatie. Met zijn winst toont de Antwerpenaar aan dat hij helemaal klaar is voor een topseizoen. Amper een maand later valt het harde labeur van zijn voorbereiding bijna volledig in het water. Net als in eigen land komt immers ook op internationaal vlak het triatlongebeuren zo goed als tot stilstand. Wat volgt is een absoluut baaljaar voor Aernouts en dit zowel sportief en privé. “Hier in Miami hoop ik dan ook de pagina om te kunnen draaien”, klinkt het bij de poulain van coach Luc Van Lierde.