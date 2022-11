Davino Liessens met FC Lebbeke tegen Tongeren: “Bittere pil moet snel doorgespoeld worden”

Voetbal tweede nationale BZaterdagavond neemt FC Lebbeke het in eigen huis op tegen Tongeren. Het lijkt een goed moment om de kater weg te werken die men overhield aan de 1-0-nederlaag in Lille. Door dat verlies is de ploeg wel teruggevallen naar de vijftiende plaats in tweede nationale B. De Limburgers hebben drie punten meer en staan negende.

Het hangt allemaal dicht aan elkaar in de reeks. Bij winst tegen Tongeren kunnen de Lebbekenaren theoretisch zes plaatsen klimmen. Volgens Davino Liessens zou het een opsteker zijn. “We trainen deze week toch wel wat met een wrang gevoel na de onterechte nederlaag op Lille United. We hebben alles gedaan, wat moest. Ons spel was ook goed. Enkel door pure pech behaalden we geen punten. Een tegendoelpunt in blessuretijd deed ons de das om. Het is niet voor het eerst dat we dit seizoen in de slotfase onderuitgaan. Die bittere pil moet snel doorgespoeld worden.”

Nieuwkomer

Davino Liessens is aan zijn eerste campagne bij de club toe. “Op mijn vijfde tekende ik mijn eerste aansluitingskaart bij Waasland-Beveren. Ik geraakte er tot de eerste ploeg. De voorbije twee seizoenen kwam ik voor Wetteren uit, al beleefde ik daar in mijn eerste jaar weinig plezier aan omwille van alle coronatoestanden. Deze winter werd ik gecontacteerd door het bestuur van Lebbeke. Ik wist toen al dat de club de ambitie had om naar tweede nationale te promoveren. Dat was ook een voorwaarde van mijn kant uit. Ik gaf snel mijn woord. Vanaf dag één heb ik me in Lebbeke thuis gevoeld. Sinds mijn zestiende speel ik centraal in de verdediging. Bij de beloften werd ik linksachter. Vorig jaar heb ik op veel posities gespeeld. Mijn polyvalentie is als linksvoetige speler zeker een troef.”

Belang van de match

Davino Liessens beseft dat er tegen Tongeren veel op het spel staat. “We moeten gewoon het positieve van de voorbije matchen onthouden. Dan komen de punten vanzelf wel. Nogmaals, het spel is goed. Rustig verder blijven werken is de boodschap, zodat we probleemloos kunnen meedraaien in de hogere reeks. Gezien de rangschikking is het duel tegen Tongeren wel belangrijk. We kunnen goede zaken doen.”