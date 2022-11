Davignio Claerhout (Club Roeselare): “Ons herpakken tegen Koekelare na verrassende nederlaag in Heist”

De 27-jarige in Torhout wonende Davignio Claerhout, leerkracht lichamelijke opvoeding, is in het Rodenbachstadion al aan zijn vijfde campagne bezig. “Een fantastisch warme en sfeervolle club”, weet de middenvelder, die nu op de flanken wordt uitgespeeld. “Een lekker kunstgrasveld, een leuke en mooi kantine en vooral een heel toffe bende, van spelers via bestuur tot trouwe fans toe. Het bestuur heeft ook een vrij realistische kijk op de toekomst van de club en toont dan ook gezonde sportieve ambities.”

Evenwichtige reeks

“We staan na die eerste periode zeker niet aan klaagmuur en staan op een mooie vijfde plaats met zeventien punten. Niet slecht maar uiteraard had het ook wat beter gekund. Vooral die nederlaag van vorig weekend op het veld van rodelantaarndrager FC Heist kwam hard aan. Na drie mooie zeges op een rij hadden we ons niet echt aan een uitschuiver verwacht maar onze reeks is wel zeer evenwichtig en iedereen kan van iedereen winnen. Dat is dus ook vorig weekend zo gebleken toen we in Heist achter het net visten.”

Subtopper tegen VV Koekelare

Zondag staat in Krottegem de thuismatch tegen VV Koekelare op het programma: een duel tussen tussen de nummers vijf en vier van het klassement in tweede provinciale B. “ Je kan het gerust een subtopper noemen”, benadrukt Davignio Claerhout. “De ploeg die zondag verliest, zal de voeling met de top wat verliezen. Wij willen als team zo lang mogelijk in die subtop blijven meedraaien. We moeten ons herpakken tegen VV Koekelare na die verrassende nederlaag in Heist. Die verliesbeurt willen we koste wat het wil zondag doorspoelen, zowel tijdens als na de wedstrijd. Dat zijn we zeker aan onze trouwe aanhang verschuldigd!”