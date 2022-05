Davide D’Angelo (Pelt) na nederlaag in Erpe-Mere: “Ploeg heeft zich niet gesmeten”

Pelt, nummer twee in de B-reeks, startte als favoriet tegen Erpe-Mere, nummer zes in de A-reeks. Toch moesten meegereisde Pelt-fans de ambities al snel bijstellen, want na amper twee minuten scoorde de thuisploeg al. De bezoekers herstelden zich, maar tot scoren kwamen de Noord-Limburgers niet. Vlak voor rust werd het zelfs 2-0. Toen was het verhaal al over voor Pelt dat in de tweede helft nog de aansluitingstreffer via Ella Ella scoorde. Ondanks verschillende Limburgse pogingen, stelden de Oost-Vlamingen het Peltse feestje nog uit.

Bitter pil

Mirakel

Gelukkig is er nog een herkansing voor Pelt, maar dan moet het toch anders. “Klopt. We hebben de kortste weg naar de promotie niet benut, nu staan we voor een veel zwaardere opdracht. De spelersgroep zal wel begrepen hebben dat het anders moet. We zullen er nog wel even op terugkomen, maar de focus gaat dan snel naar de nieuwe wedstrijden.”

Daarin moet Pelt op een klein mirakel hopen. Enkel als de Esperanza-jongens volgend weekend winnen in Overijse en daarna de maat nemen van Turnhout, Torhout, Lille of Diest, zit er nog iets in. Op voorwaarde dat Moeskroen geen licentie krijgt.