Davide Bomboi via Kemmel Koerse naar Brussel-Zepperen: “Een wedstrijd die me een beetje ligt”

“Na een iets mindere periode gaat het opnieuw goed”, beweert de pion van het continentale Team Elevate p/b Home Solution Soenens. “In Italië en Frankrijk heb ik enkele lastige wedstrijden gereden. Niet meteen mijn ding. In Omloop Het Nieuwsblad was ik wel goed. Met Siebe Deweirdt en Warre Vangheluwe zaten twee ploegmaats in de spits. De laatste dertig kilometer heb ik beseft dat ik in orde was. Ik zat klaar om te sprinten, maar de leiders hielden stand. Met vier konden we nog uit het peloton ontsnappen.”

Bomboi bolde in Borsbeke als dertiende over de streep. Op eigen initiatief trekt hij zondag naar Kemmel Koerse, een profkoers in het West-Vlaamse Heuvelland. “Dat parcours moet me wel liggen”, blikt Bomboi vooruit. “Ik vermoed dat nog enkele ploegmaats naar Kemmel zullen trekken. De ploeg is deze week enkel met vijf renners aan de slag in Aosta. Het deelnemersveld in Kemmel zal redelijk sterk zijn.”

Brussel-Zepperen

Behalve een paar tweede plaatsen in het kermiscircuit scoorde Bomboi dit jaar nog niet voldoende om de stap naar de profs te kunnen zetten. Gezien hij in een sprint redelijk snel is, mag het verwonderen dat hij de handen nog niet in de lucht kon gooien. Volgende week zondag trekt hij naar Brussel-Zepperen, de voorjaarsklassieker die enkele maanden opgeschoven werd.

“Een wedstrijd die me ligt”, benadrukt Bomboi. “Het is al leuk om van stad naar stad te koersen. Brussel-Zepperen gaat over wat kasseistroken. Vorig jaar eindigde ik zevende. Achter een kopgroep van vier die we net niet meer te pakken kregen. Net niet dus. Dit jaar was ik in het Zeeuwse Beloftenweekeinde al eens dichtbij de overwinning. Ik denk dat ik vijf centimeter tekort kwam. Dat ik nog niet kon winnen zit een beetje in mijn kopje.”

Wat hij er nu best zo snel mogelijk uitfietst. Vermoedelijk rijdt Bomboi begin augustus de Ronde van Namen, een vijfdaagse rittenkoers waar vaak met een uitgedund peloton om ritwinst wordt gesprint.

