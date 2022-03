Davide Bomboi naar Gent-Wevelgem voor beloften: “Op de Plugstreets uitkijken voor een lekke band”

wielrennen beloftenVoor het eerst sedert 2017 heeft Davide Bomboi een nationale selectie beet. Hij mag zondag Gent-Wevelgem, de vroegere Kattekoers met start en aankomst in Ieper, rijden. Bij de U23 is dit de eerste proef van de Nations Cup.

Met een vijfde plaats in Gent-Staden, zevende in de Dorpenomloop in het Nederlandse Rucphen en nogmaals vijfde in de Grote Prijs Wilfried Peeters in Mol is Bomboi goed aan het seizoen begonnen. Dankzij die uitslagen sleepte hij een aanduiding voor de nationale ploeg in de wacht. In Gent-Wevelgem vormt hij ploeg met Luca De Meester, Milan Paulus, Alec Segaert, Jelle Vermoote en Gianluca Pollefliet.

“Dinsdag gingen we het parcours verkennen”, vertelt Bomboi. “Staat er meer wind dan tijdens de verkenning wordt het in het begin van de koers uitkijken. Is dat niet zo dan wordt het vanaf kilometer 110 menens. Dan doen we Rode-, Monte- en Kemmelberg, daarna drie Plugstreets en nadien nog eens Monte- en Kemmelberg. Dinsdag maakte ik voor het eerst kennis met de Plugstreets. Ik dacht dat dit gravelwegen zouden zijn, maar dat is niet zo. Het zijn niet onderhouden landwegen die amper worden gebruikt. Daar wordt het uitkijken voor lekke banden.”

Met landenploegen

Bomboi, laatstejaarsbelofte bij het continentale Team Elevate p/b Home Solution-Soenens, heeft een extra reden om in Gent-Wevelgem goed te scoren. Hij viert zondag zijn 22ste verjaardag. “Het is sowieso een hele belangrijke wedstrijd”, gaat de belofte uit Balen verder. “Wellicht zullen de tegenstanders dezelfde als tijdens de Youngster Coast Challenge van vorige vrijdag zijn. Ook al is het zondag met landenploegen, toen met gewone teams.”

Bomboi sloot die UCI-wedstrijd voor beloften als veertiende af. In een sprint met circa veertig renners hadden we hem wat dichter verwacht. “Ik mezelf ook”, geeft hij toe. “Bovendien kwam ik perfect uit de laatste bocht, maar dan moest ik nogal bruusk rond een renner van Groupama-FDJ die zich liet uitzakken omdat zijn werk gedaan was. Bij dat manoeuvre viel mijn ketting af. Zonder te kunnen trappen werd ik toch nog veertiende. Die mannen van Groupama-FDJ werden één en twee. Verdiend, want die ploeg was de hele wedstrijd bijzonder sterk.”

