David Wijns moet met KSK Heist op zoek naar méér punten dan die schamele 1 op 6: “Nochtans zegt mijn gevoel dat we kunnen voetballen”

“Dit gaat niet blijven duren”, voorspelt David Wijns, de rechtsachter van 35 die aan zijn achtste seizoen bij Heist begint. “Oké, in Cappellen hebben we het collectief laten afweten. We bleven beneden onze mogelijkheden. Maar mijn gevoel na die twee competitiewedstrijden (2-1 bij Winkel Sport, 2-2 tegen Dessel, red.) zegt me toch dat we kunnen voetballen, en dat er net zo goed ook een ander resultaat op het bord had kunnen staan. Alleen moeten we onszelf vaker belonen, iets wat ons vorig seizoen al zo vaak is gaan achtervolgen. In beide wedstrijden, tegen Winkel en Dessel, waren we de betere ploeg, maar dat liet zich niet vertalen in het resultaat. Dat kunnen we natuurlijk ook niet blijven zeggen en herhalen, eens moeten we punten gaan pakken.”