David Wijns gaat zaterdag met KSK Heist op bezoek bij VK Tienen: “Op mijn 35ste heb ik al veel meegemaakt, nog een keer playoffs zou mooi zijn”

KSK Heist staat op zes wedstrijden van het einde van de competitie. Uitgeteld voor de playoffs is Heist niet, maar om dat doel eventueel nog te bereiken is er maar één weg voor Heist en dat is winnen. Van die zes wedstrijden spelen de Heistenaars er vier op vreemde bodem, te beginnen zaterdagavond op het veld van VK Tienen.

Wanneer je de programma’s van de concurrerende clubs erop naslaat, kom je tot de vaststelling dat er voor Heist misschien nog wel wat mogelijk is. Maar een telraam erbij halen, is bij deze nooit goed. Dat haalt maar zelden iets uit, tenzij je zelf blijft winnen, natuurlijk. Dat deed Heist de voorbije twee weken, maar er is meer nodig dan één 6 op 6.

“We zitten met die 6 op 6 natuurlijk wel in een goede flow”, weet David Wijns. “Het is wel pas de eerste keer dat we twee wedstrijden na mekaar winnend weten af te sluiten, en dan kan je ook niet anders dan eraan toevoegen dat het nog maar de eerste keer is dat we 6 op 6 pakken. Er is inderdaad meer nodig.”

Thomas Jutten is één van de spelers die met zijn doelpunt tegen Francs Borains mee voor die 6 op 6 heeft gezorgd. Het is jammer dat hij zo afgeremd is geweest door blessures, want mét hem erbij had Heist veel verder kunnen staan. “Dat klopt, maar blessures maken nu eenmaal deel uit van het voetbalgebeuren, hé. Ik weet er zelf ook over mee te spreken. Ik prijs me gelukkig dat ik nu toch al een tijdje blessurevrij ben en blijf, want het is al anders geweest. Voeg nu ook een fitte Redouan Benhamou nog aan de kern toe - ook een fitte Redouan is een meerwaarde - en we zouden inderdaad sterk staan. Hopelijk komt hij er snel weer bij, want we missen hem ook.”

De playoffs zitten er misschien nog aan te komen voor Heist. “Makkelijke wedstrijden zijn er in deze reeks niet. Kijk naar Patro, dat vorig weekend in Boom is gaan verliezen. Rekenen heeft dus absoluut geen zin. Wat we wel moeten doen, is onze wedstrijden winnen, liefst zo vaak mogelijk. Dan valt er misschien nog te knabbelen aan onze achterstand, die momenteel nog een viertal punten bedraagt op enkele clubs. Ik ben er nu 35, een eindronde erbij om een promovendus aan te duiden, zie ik nog wel zitten. Beter dat dan achterom te moeten kijken.”

Van de heenwedstrijd tegen Tienen herinner jij je weinig. “Ja, ik zat toen in quarantaine wegens corona. Wat ik er wel over weet, is dat ze sinds januari een nieuwe weg zijn ingeslagen en veel punten zijn beginnen pakken. Het wordt dus geen simpele opdracht, maar laat ons hopen dat we die positieve flow kunnen doortrekken.”