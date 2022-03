David Vignes beseft dat behoudskansen FC Mandel United minimaal zijn: “We hebben enkele mirakels nodig”

VOETBAL EERSTE NATIONALEEerstenationaler FC Mandel United en de buitenlandse investeerdersgroep Strive: het leek een schitterend huwelijk te zullen zijn, toen de plannen in het voorjaar van 2021 uit de doeken werden gedaan. Een klein jaar later ziet de realiteit er totaal anders uit: in plaats van profvoetbal in 1B wordt het volgend seizoen wellicht spelen in tweede nationale.

FC Mandel United staat op zes speeldagen van het einde op de voorlaatste plaats en moet al een achterstand van liefst 12 (!) punten goedmaken op of Thes Sport of Rupel Boom om barragist te worden. De 2-1-nederlaag van vorige week op Olympic Charleroi was er wellicht te veel aan. “Het verhaal van de voorbije weken herhaalde zich”, weet trainer David Vignes. “Voor de rust waren we de betere ploeg en hadden we altijd met een bonus van twee doelpunten de rust moeten ingaan.”

“De kansen werden echter de das omgedaan waarna we na de pauze een ongelukkige goal slikten en een tweede doelpunt in geschenkverpakking weg gaven”, stelt Vignes. “Net zoals de voorbije matchen zat het ons niet alweer niet mee waardoor in de stand de situatie week na week uitzichtlozer wordt. We moeten realistisch zijn en beseffen dat we heel wat mirakels zullen nodig hebben om nog rechtstreekse degradatie te vermijden.”

Blijven vechten

“Uiteraard zijn de spelers na elke match fors ontgoocheld, maar toch blijven ze zich zowel op training als tijdens de matchen 100 procent inzetten. Dat zal de komende weken niet veranderen, want we willen er in de laatste zes matchen nog het beste van maken”, stelt de Franse T1. “We moeten in elk geval de laatste plaats vermijden, want ik vernam dat het in België vaker voorkomt dat bepaalde clubs geen licentie krijgen. We moeten er dus in eerste instantie voor zorgen dat we la Louvière achter ons houden.”

“Zaterdagavond ontvangen we Knokke en dat West-Vlaams duel zouden we graag naar onze hand zetten”, besluit Vignes. “Over de nieuwkomers, die er tijdens de winterstop bijkwamen, ben ik best tevreden. We speelden toch drie keer gelijk en in al onze voorbije matchen verdienden we meer. Naar volgend seizoen toe heeft de groep Strive alvast al bevestigd dat ze het project van Mandel United blijven steunen.”

Eerste nationale: FC Mandel United - Knokke FC: zaterdag 2 april om 20 uur

Lees ook: voetbal in eerste nationale