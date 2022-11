David Verhelst (Kalken) panikeert niet na 2 op 9: “Nederlaag tegen Hamme was pas de eerste in acht wedstrijden”

Na twee keer 0-0 tegen KV Drongen en op Roeselare-Daisel hoopte HO Kalken vrijdag opnieuw aan te knopen met een overwinning tegen VW Hamme. Een vroeg tegendoelpunt en twee noodgedwongen wissels in het openingskwartier bemoeilijkten de opdracht en leidden de 0-2-nederlaag in. “Soms heb je matchen waarin het tegenzit”, weet coach David Verhelst.

“We wisten dat Hamme sterk zou proberen starten. Door na twee minuten al de 0-1 te slikken hypothekeerden we natuurlijk onze eigen match. We speelden zeker in de eerste helft niet slecht in onze zoektocht naar de gelijkmaker. Ook na die twee vervangingen bleven we de betere ploeg en probeerde Hamme vooral de schade te beperken.”

“Er werd een doelpunt afgekeurd, we troffen de paal en botsten op een knappe redding van hun doelman. Na de pauze was het allemaal wat minder. We gingen overhaast te werk en slikten via strafschop de 0-2 toen we risico’s gingen nemen. Toen gingen de boeken toe.”

Niet top

Kalken slaagde er na Drongen en Roeselare ook tegen Hamme opnieuw niet in te scoren. “We creëren gewoon minder kansen dan tijdens de eerste weken van de competitie, toen we op ons beste niveau speelden. De voorbije weken waren we niet top en in tegenstelling tot vorig seizoen is dat wel nodig om punten te pakken.”

“In eerste provinciale konden we gemakkelijker onze wil opdringen en het tempo opvoeren. Op dit niveau zijn de tegenstanders gewoon beter. Ze blijven gemakkelijker in de organisatie, waardoor er gemiddeld gezien ook maar weinig wordt gescoord.”

Top vijf

Ondanks een magere twee op negen staat Kalken nog steeds in de subtop. “We moeten niet vergeten dat dit pas de eerste nederlaag was in acht wedstrijden. In deze competitie is er anders geen enkele ploeg in geslaagd om zeven matchen ongeslagen te blijven. Als promovendus mogen we daar tevreden mee zijn.”

“Net daarom gaan we niet panikeren. We slaagden er even in om in de buurt van Voorde-Appelterre en Tempo Overijse te blijven, maar dat is geen realistische doelstelling. Onze ambitie is om mee te spelen voor een plaats in de eindronde. Dat betekent dat we in de top vijf willen eindigen.”

“Na Voorde en Overijse zullen er nog drie tickets over blijven, met een peloton van vijf à zes ploegen die in aanmerking zullen komen. Dat is een brede middenmoot met teams die elke week top moeten zijn om matchen te winnen. Met duels tegen rechtstreekse concurrenten Anzegem en Stekene krijgen we twee kansen om deze spiraal om te buigen.”

HO Kalken - VW Hamme 0-2

HO Kalken: Baele, De Wilde, Vrijens (71' De Corte), Cools-Ceuppens, Van Der Eedt, Caryn (18' Poppe), Buyl, Baes, Heirewegh, De Brabander, Bonny (15' Cnockaert)

VW Hamme: Van Haver, Goossens, W. Ponnet (75' Lokando), Abdoulaye (75' Mory), Penneman, Van Osselaer (59' Ertürk), De Witte, Huygens (32' Smet), Bouhlamoum, Claeyts, B. Ponnet

Doelpunten: 2' Abdoulaye (0-1), 86' Lokando (0-2, strafschop)

Gele kaarten: Poppe, Bouhlamoum, B. Ponnet (XDN)