David Verhelst (Kalken) klaar voor mogelijk beslissende topper tegen Elene-Grotenberge: “Kan een prachtige apotheose worden”

In eerste provinciale staan alle ogen op de topper tussen HO Kalken en Elene-Grotenberge gericht. Bij winst tegen de enige overgebleven concurrent is de leider meteen zeker van de titel.

De autoritaire leiders van Hogerop Kalken leden afgelopen weekend pas hun tweede nederlaag van het seizoen. HO ging op het kunstgras van SK Munkzwalm met 4-2 onderuit. “Munkzwalm was efficiënter dan wij”, vat coach David Verhelst samen.

“Wij waren de betere in het veldspel en hadden minstens evenveel kansen, maar we scoren moeilijk. We slikten gemakkelijk tegengoals en ineens stond het 3-0. We toonden dat we conditioneel sterker staan en kwamen tot 3-2 terug, maar op een tegenaanval beslisten zij toch de wedstrijd.”

Moeizaam

“De efficiëntie voor doel ligt de laatste tijd wat lager. Zo heb je wel eens momenten in het seizoen. Er was een periode waarop we enkel naar doel moesten kijken en de bal erin ging. Nu stellen ploegen zich op Kalken in en zetten ze een laag blok. Onder meer daardoor loopt het nu wat moeizamer. Vroeg of laat zal het weer keren. We hopen dat het zondag al het geval is.”

De achttiende speeldag was oorspronkelijk voorzien voor januari. Twee weken voor het einde van de competitie kan de topper tussen Kalken en Elene-Grotenberge ineens over de titel beslissen. “Dat is een mooie speling van het lot”, vindt Verhelst. “Als leider in een duel tegen de tweede kampioen kunnen worden, dat zou een prachtige apotheose zijn.”

Goede flow

“Ik had liever onze bonus in Munkzwalm op acht punten gehouden, want we willen de klus zo snel mogelijk klaren. Zondag krijgen we een nieuwe kans, maar gemakkelijk wordt het niet. Wij dachten lang dat Aalter onze grootste uitdager zou zijn, maar na een hele knappe reeks blijkt dat Elene-Grotenberge de challenger is. Zij zitten in een goede flow en wij zullen ons beste niveau moeten halen.”

“De druk ligt iets meer bij hen. Wij hebben twee thuismatchen en nog een verplaatsing om het af te maken. Voor Elene is het de laatste kans. Zij moeten hun troeven op tafel leggen, al denk ik niet dat ze van bij het begin opendeurdag zullen houden. We kunnen heel veel scenario’s uitschrijven, maar moeten daar niet aan denken. Het zal op het veld moeten gebeuren.”

Eerste provinciale: HO Kalken - E. Elene-Grotenberge: zondag 15u