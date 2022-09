David Verhelst en Kalken willen volgende stap zetten bij Rumbeke: “Het is niet altijd de beste ploeg die wint”

Voetbal derde nationale AHO Kalken is met wisselend succes aan het nieuwe avontuur in derde nationale begonnen. Na twee nederlagen wil trainer David Verhelst zaterdagavond een tweede driepunter boeken bij Rumbeke.

De spraakmakende 0-3-zege bij Wolvertem-Merchtem op de openingsspeeldag lijkt alweer even vergeten. Sindsdien verloor HO Kalken met 2-4 van Tempo Overijse en afgelopen weekend met 1-0 bij Voorde-Appelterre. “We mogen redelijk tevreden zijn”, vindt coach David Verhelst.

“Onze eerste wedstrijd was heel goed en in de tweede match verloren we van de absolute titelfavoriet. Zondag bij Voorde kon het alle kanten uit. Ons voetbal is goed, qua punten kan het beter.”

Wedstrijdmanagement

“Voetballend waren we tot nu toe vaak de betere ploeg. We moeten leren om dat ook op dit niveau om te zetten in punten. Tegen Overijse stonden we na een sterk eerste halfuur 2-0 voor. Met de juiste wedstrijdmanagement hou je stand tot de pauze, maar wij maakten foutjes die meteen werden afgestraft. Ook vorig weekend zorgde een communicatiefoutje voor de enige treffer.”

“Het is niet altijd de beste ploeg die wint. Wij moeten daar nog stappen in zetten, zodat we ook in mindere matchen kunnen afzien en toch punten pakken. Daarvoor moet de efficiëntie in beide rechthoeken omhoog. Dat betekent zelf snel scoren en geen simpele goals weggeven.”

Stugge tegenstander

Door de nul op zes zakte Kalken meteen naar de rechterkolom. “Het is te vroeg voor conclusies, maar het valt op dat onze competitiestart niet eenvoudig is. “We spelen al voor de derde keer op verplaatsing en voor de vierde keer tegen een ploeg uit de top vijf. Tempo Overijse en Voorde-Appelterre zijn de enige teams met het maximum van de punten en sinds wij hen klopten pakte Wolvertem zes op zes.”

“Rumbeke, onze volgende tegenstander, heeft ook al zeven op negen en is dus erg goed aan het seizoen gestart. Ik verwacht een stugge tegenstander. Zij scoren niet veel, maar krijgen er ook weinig tegen. Rumbeke heeft een kunstgrasveld, wat altijd speciaal is. Gelukkig hebben wij daar de voetballers voor. Als we de drie punten meenemen naar huis, kunnen we met zes op twaalf van een degelijke start spreken.”

Derde amateur A: KSV Rumbeke - HO Kalken: zaterdag 19u

