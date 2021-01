David Sannen (Bilzen-Waltwilder): “Ik vang geluiden op dat de meeste clubs een heropstart van de competitie niet meer zien zitten”

voetbal eerste provincialeDe voetbalbond heeft de beslissing over de heropstart van het amateurvoetbal uitgesteld. Men wacht het overlegmoment van de overheid op 22 januari af om daarna de knoop definitief de knoop door te hakken. Als het overlegcomité geen versoepelingen creëert, is een stopzetting van de competities in het amateurvoetbal onafwendbaar. “Ploegen die bovenin de rangschikking prijken, willen voortspelen. De meeste andere teams zien een heropstart niet meer zitten”, zegt trainer David Sannen van Bilzen-Waltwilder.

De crisiscel van de voetbalbond trok nog niet definitief de stekker uit het amateurvoetbal, maar met de aangroei van het aantal besmettingen lijkt weinig waarschijnlijk dat de competities in het amateurvoetbal nog zullen opstarten.

Kun je je vinden in de beslissing van de crisiscel?

“Ik begrijp de bond wel ergens. De huidige tendens met opnieuw stijgende coronacijfers geeft niet meteen veel hoop”, zegt David Sannen. “Anderzijds wil men een nog een allerlaatste opening houden voor een herstart. Ook al wordt die kans met de dag kleiner. Men wacht het overlegmoment van 22 januari af. Zijn er dan geen versoepelingen mogelijk, dan gaat men wellicht over tot een stopzetting. Het jeugdvoetbal beneden 13 jaar zal mogelijk wel licht op groen krijgen.”

Quote Vele clubs hebben het moeilijk. Niet alleen op financieel vlak, maar ze zien ook vele vrijwilli­gers afhaken David Sannen (trainer)

Het openen van de kantine en het mogen gebruikmaken van de kleedmakers, lijken me onontbeerlijk om te herstarten.

“Ik heb contacten met veel clubs, maar de tendens om de competitie te heropstarten, is bijzonder klein. Voetballen zonder kantine ziet men niet zitten. Vele clubs hebben het moeilijk. Niet alleen op financieel vlak, maar ze zien ook vele vrijwilligers afhaken. Misschien is het best dat men zich concentreert op komend seizoen. Wanneer de besmettingen afnemen, kan men steeds in april of mei nog enkele vriendschappelijke wedstrijden organiseren.”

Wat vinden de spelers van de lopende maatregelen?

“Ik denk dat velen willen spelen, maar het moet ook mogelijk zijn. Ze vragen wel duidelijkheid. De competitie ligt reeds van half oktober stil. De spelers hebben op hun eentje getraind. Ze maalden honderden kilometers, maar ze zijn dat lopen beu. Ze willen met de bal trainen. Maar in bubbels trainen is ook niet ideaal. Na afloop moet je sowieso nat van het zweet of van de regen naar huis. De kleedmakers zijn dicht en je kunt niet douchen. In deze koude periode is dit niet gezond.”

Wanneer de competitie alsnog zou stopgezet worden, wat is dan de reglementering inzake de klassering?

“In dat scenario zullen geen ploegen promoveren of degraderen. Als er geen competitiehelft gespeeld wordt, blijft alles gelijk het is en start men volgend seizoen de competitie in principe met dezelfde ploegen.”

Quote Voor de club Bil­zen-Waltwilder zou het een jammerlij­ke zaak zijn wanneer de competitie niet meer heropge­start zou worden David Sannen (trainer)

Voor Bilzen-Waltwilder zou dit een streep door de rekening zijn. Jullie voeren de klassering aan in eerste provinciale?

“Voor Bilzen-Waltwilder is het duidelijk: ofwel blijven we in eerste provinciale, ofwel spelen we een reeks hoger. Voor de club Bilzen-Waltwilder zou het een jammerlijke zaak zijn wanneer de competitie niet meer heropgestart zou worden. Net zoals voor Schoonbeek-Beverst en Torpedo Hasselt. Waarschijnlijk zouden deze drie teams voor de titel strijden. Als je ergens in de middenmoot zou staan, zou dit minder erg aanvoelen. Maar uiteindelijk primeert de gezondheid, hé.”

Welke uitspraak van de voetbalbond verwacht je op je op 25 januari?

“Ik vrees dat men een streep onder de competitie 2020-2021 trekt. De besmettingen nemen niet af, integendeel. Versoepelingen zullen er binnen deze periode niet volgen. Laten we hopen dat de vaccinaties een einde maken aan het virus, zodat we volgend seizoen met een schone lei kunnen aanvatten. Anderzijds is het amateurvoetbal ook een sociaal gebeuren. Het zou een opsteker zijn als de jeugd nog voort kan voetballen en dat de andere teams in april en mei nog oefenwedstrijden konden betwisten”, besluit David Sannen.

Lees ook: meer voetbal in Limburg