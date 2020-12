David Hubert en OHL zetten nu ook KVK opzij: “De hele ploeg verdient een pluim”

Dankzij een hattrick van Thomas Henry, op aangeven van de andere twee ‘key-players’ Xavier Mercier (tweemaal) en Sowah, klimt OHL naar de vierde plaats in 1A. Henry betrok al zijn ploegmaats in de hulde. Dat doet ook David Hubert. “De hele ploeg verdient een pluim”, zegt het verlengstuk van de coach op het veld.

OHL was bijzonder efficiënt in Kortrijk. Cijfers zeggen niet alles, maar toch veel. Doelpogingen: 20 voor Kortrijk, 11 voor OHL. Schoten binnen kader: 5-4. Hoekschoppen: 12-1 (!). Maar de uitslag was dus wel 0-3.

“In de eerste helft hadden we, mede door het zware veld, moeite om in de match te geraken. Begin tweede helft gingen we echt voluit”, zegt controlerende middenvelder David Hubert (32). “Met die vroege goal braken wij de match open. Dat gaf ons een boost. Bij ons tweede doelpunt was zowat de helft van de ploeg betrokken. Wij toonden daar tot wat we in staat zijn. En dat is op dit moment héél veel.”

“Zowel op offensief vlak (OHL is de enige ploeg in 1A die in àlle zestien wedstrijden scoorde, red) als defensief – wij hielden voor de tweede keer op rij de nul - zijn wij als ploeg heel solidair. Thomas, Xavier en Kamal zijn onze speerpunten, maar zij knappen ook heel wat defensief werk op. En zij beseffen dat zij maar kunnen excelleren dankzij het prima werk van hun ploegmaats die minder in de kijker komen. Onze hele groep, titularissen en invallers, verdient een pluim. Als je ziet hoe sterk en fel Daan Vekemans ook in Kortrijk weer inviel, en hoe Olivier Myny dikwijls naar het einde van een wedstrijd toe helpt om een resultaat vast te houden, kan je alleen concluderen dat wij een sterke en solidaire groep zijn, waar iedereen iedereen steunt en alle succes gunt.”

Geen onderschatting

Morgen al wacht alweer een wedstrijd. In Moeskroen, dat vorige dinsdag moeiteloos werd weggezet. Bestaat na die negen op negen niet het gevaar voor onderschatting? “Dat gevaar bestond ook na die zes op zes voor we in Kortrijk aan de aftrap kwamen. Toch toonden wij de juiste mentaliteit en onze ambitie. Ik ben ervan overtuigd dat wij er match na match honderd procent voor zullen gaan. Zodat wij, ook als het een keer mis zou lopen, voor de spiegel kunnen staan en zeggen: we hebben ons niets te verwijten want we hebben er àlles aan gedaan.”