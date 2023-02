David Hrnčár, de nieuwkomer bij SK Beveren die Barry mee topschutter moet maken: “Mijn voorzetten zijn mijn sterkste kwaliteit”

voetbal challenger pro leagueSK Beveren haalde afgelopen transferperiode enkele versterkingen in huis. Onder hen ook David Hrnčár, een rechterwingback die - mede door de zware blessure van Taofeek Ismaheel - sinds zijn komst alle wedstrijden speelde. Coach Wim De Decker prijst Hrnčár voor zijn snelheid, stilstaande fases en ook z'n lengte (1,86m is veel voor een vleugelspeler). De Slovaak wil vooral indruk maken in Beveren.

Hij werd immers gehuurd met aankoopoptie en moet een hiaat in het Beverse spel opvullen. Voor zijn komst kregen Mbokani en Barry te weinig echt goeie voorzetten. Dat is nochtans nodig om die spitsen volledig tot hun recht te laten komen. Enter David Hrnčár: “Of mijn voorzetten één van mijn specialiteiten zijn? Dat kan je wel zeggen. Dat is ook de reden waarom de coach me hier wou. Ik werk ook veel extra aan die voorzetten en hoekschoppen. De rechtse wingback of back is ook de enige positie waar ik goed tot mijn recht kom.”

Hrnčár werd meteen voor de, alvast onze excuses, leeuwen gegooid. “Ik ben blij hier te zijn, het is een meer agressieve competitie met meer intensiteit. Helemaal anders dan wat we gewend zijn in Slovakije. Het was ook positief dat ik hier was voor die eerste wedstrijd tegen Beerschot. Ik had maar drie trainingen met de groep afgewerkt en was dan ook erg tevreden dat ik direct mocht starten. Het was een geweldige wedstrijd met veel ambiance in het stadion én een mooie overwinning aan het einde.”

Moeilijke wedstrijd

Iets minder ging het tegen zowel de beloften van Standard als die van KRC Genk. “Het was een moeilijke wedstrijd tegen Genk, maar toch had ik het gevoel dat we konden winnen. Genk had ook wat kansen, maar niet zoveel als wij er creëerden. We speelden niet slecht, met veel intensiteit, maar werden er niet voor beloond."

Vooral met de pressing van Genk hadden de Leeuwen het in de eerste helft moeilijk. “Dat klopt, maar we kwamen er toch vaak goed uit. De tweede helft was alleszins beter, maar we moesten blijven opletten voor de counters, dat was eigenlijk de enige manier waarop ze na de rust gevaarlijk konden zijn én scoorden. Ze speelden de bal vaak in de rug van de verdediging, dat leverde ons wel wat problemen op.”

