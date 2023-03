David Henen (KV Kortrijk) neemt het op tegen zijn ex-ploeg Charleroi: “Drie extra punten kunnen een wereld van verschil maken”

Voetbal Jupiler Pro LeagueKomend weekend kijkt KV Kortrijk het Charleroi van Felice Mazzu in de ogen. Voor David Henen (26) wordt het een speciale wedstrijd, want de Togolees maakte enkele jaren terug nog het mooie weer bij de Zebra’s.

Bernd Storck zit met de handen in het haar. De Duitse oefenmeester moet sleutelen aan zijn defensie, want twee van zijn drie centrale verdedigers zijn zaterdagmiddag niet beschikbaar. João Sillva is geelgeschorst en Martin Wasinski mag niet spelen tegen zijn moederclub. Gelukkig kan de Duitse oefenmeester wel al enkele weken opnieuw rekenen op David Henen. In het 3-5-2-systeem van Storck speelt de Togolees een belangrijke rol op de rechterflank. “Ik speel op een compleet nieuwe positie, maar het bevalt me wel", weet Henen. “Ik ga er voor de volle honderd procent voor.”

Henen lag meteen in de bovenste schuif bij Storck, maar een blessure tijdens de WK-break gooide roet in het eten. “In een oefenwedstrijd tegen Antwerp kreeg ik een vervelende trap te verwerken. Ik speelde de wedstrijd nog uit, maar kon de volgende dag niet eens meer stappen. Het was een ingewikkelde blessure aan kuit en enkel die me acht weken verhinderde te lopen.”

Charleroi

Ondertussen stond Henen zowel tegen Standard, Anderlecht als Zulte Waregem aan de aftrap. In de thuiswedstrijd tegen zijn ex-ploeg Charleroi hoopt hij opnieuw het vertrouwen te krijgen van zijn coach. “Ik heb nog nooit tegen Charleroi gespeeld, maar deze match is natuurlijk heel belangrijk voor ons. Drie extra punten kunnen een wereld van verschil maken.”

“Ik kijk er eveneens naar uit om mijn boezemvriend Marco Illaimaharitra terug te zien. Onze vrouwen komen ook goed overeen en mijn zoontje van tweeënhalf speelt graag met zijn zoontje. Vorige zomer zijn we samen naar Dubai geweest.”

Operatie Redding

KV Kortrijk is nog steeds niet zeker van een verlengd verblijf in 1A, maar volgens Henen komt alles goed. “Of we ons zullen redden? Honderd procent zeker. Jammer dat we tegen Anderlecht en Zulte Waregem onze voorsprong niet konden vasthouden, maar we zakken niet. Deze club, met deze spelers, is een team voor de top-tien. In een slecht seizoen kan het eens twaalfde worden, maar nooit lager.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League

Volledig scherm © BELGA