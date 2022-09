David Habarugira zet KFC Diest op weg naar deugddoende zege in Zwarte Leeuw (1-2): “Ben fier op deze groep”

“Magnifiek”, vatte David Habarugira het gevoel achteraf samen. “We hadden inderdaad geen al te beste voorbereiding achter de rug, met een paar mindere wedstrijden. Dat was ook logisch, omdat er nog geen automatismen in het team zaten. Maar we weten allemaal dat een eerste competitiematch heel belangrijk is, dus hebben we nog eens extra ons best gedaan. Dit was een collectieve overwining. Iedereen heeft zich 95 minuten lang de ziel uit zijn lijf gelopen. Ik ben fier op deze groep.”

Uitgerekend ancien David Habarugira, de chouchou van de Diestse supporters zo bleek donderdag nog tijdens de jaarlijkse ploegvoorstelling, zette zijn team op weg naar de zege. “Ongelofelijk”, lacht de Diestse verdediger. “We hadden toevallig op training nog aan de vrije trappen gewerkt en nu scoor ik er nog uit ook. Ik weet zelf wel nog altijd niet goed hoe ik die bal over de lijn gekregen heb, maar goed. (lacht) Het was een belangrijk moment, dat klopt. Net voor de rust. In de eerste twintig minuten hadden we het moeilijk. Het was nog wat zoeken en tasten, maar nadien hebben we de match in handen gepakt. En die rode kaart voor de thuisploeg heeft natuurlijk ook wel wat geholpen. Zwarte Leeuw is zeker en vast een sterk geheel, maar ik kan niet zeggen dat het een onverdiende zege was.”

Concentreren op het sportieve

“Of ik de chouchou ben?”, besluit Habarugira. “Dat is fijn om te horen. Ik probeer mezelf altijd voor de volle honderd procent te geven en dat wordt geapprecieerd. Met mijn 33 jaar ben ik bovendien een van de ervaren mannen in deze jonge groep, dus het is logisch dat ik alles wat mee op sleeptouw moet nemen. Ik ben vooral héél blij dat we die eerste match gewonnen hebben. Dat was een flinke mentale opsteker voor iedereen bij KFC Diest. Er zijn wat problemen geweest binnen de club, maar dat lijkt nu toch wel allemaal van de baan te zijn. Vanaf nu kunnen we ons dus weer voluit op het sportieve concentreren.”