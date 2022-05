David Habarugira en KFC Diest krijgen een nieuwe kans tegen KM Torhout: “Nog twee keer tot het uiterste gaan”

Na het pijnlijke 2-1-verlies van vorig weekend in Lille zakte de Diestse moed een beetje in de schoenen, maar nu krijgt het Warandeteam dus plots toch nog een nieuwe kans. Lukt het zondag in Torhout, wacht er de week nadien een finale clash tegen Tempo Overijse of Esperanza Pelt.

“Toch wel een beetje bizar”, moet David Habarugira toegeven. “Normaal gezien hadden we vakantie, maar nu moeten we plots weer vol aan de bak. Hopelijk nog twee keer zelfs, maar goed. We zijn allemaal voetballers en we doen het spelletje graag, dus het is geen probleem om de knop snel weer om te draaien.”

Veel tijd om de partij voor te bereiden was er niet? “Vijf dagen is inderdaad weinig”, beseft de ervaren verdediger. “Maar dat geldt natuurlijk ook voor de tegenstander. De trainer zal links en rechts nog wel wat informatie ingewonnen hebben, maar op zich weten we nauwelijks iets over Torhout. We weten dus niet wat er ons te wachten staat. Ikzelf heb dit seizoen al vaker tegen onbekende ploegen gespeeld, dus op zich maakt het niet veel uit. Het zal zondag wel snel duidelijk worden welke richting de wedstrijd uit zal gaan. ”

Frustratie doorgespoeld

“Of we het misschien iets realistischer moeten aanpakken dan vorige week in Lille? Daar verdienden we het eerlijk gezegd niet om te verliezen. Ons spel was goed. We waren gretig, maar Lille scoorde twee keer uit een drietal kansen. Of het aangenaam is voor de toeschouwers is een andere vraag, maar het is nu eenmaal hun manier van spelen. En er waren nog een aantal zaken die achteraf voor de nodige frustratie zorgden, maar goed. Dat is intussen doorgespoeld.”

“Toen het nieuws van Moeskroen kwam, heeft de trainer het meteen in de groep gegooid”, besluit Habarugira. “Na de nederlaag in Lille hingen de kopjes even naar beneden, maar nu zijn we héél blij dat we nog een nieuwe kans krijgen. En die gaan we ook proberen te grijpen. De motivatie is zeker nog aanwezig. Iedereen is bereid om nog twee keer tot het uiterste te gaan.”