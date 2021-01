David Gevaert (SK Deinze) na verlies tegen Union: “Toch zetten we onze voet naast de leider”

Geen Gert Van Walle (heup) en Alessio Staelens (adductoren) bij de thuisploeg. Trainer David Gevaert koos met Viktor Boone, Niels De Schutter en Seth De Witte voor drie centrale verdedigers. Dus voor een 5-3-2 in balverlies, 3-5-2 bij balbezit. Lennart Mertens en Dylan De Belder speelden van bij de aftrap samen in de aanval. Na amper zeven seconden kreeg het tactisch plan een knauw. Nog niemand van de thuisploeg had de bal beroerd toen Dante Vanzeir de score opende. Union startte met voorsprong. Nochtans hadden de oranjehemden de manier van spelen ingestudeerd. “Drie weken hadden we hierop getraind”, beweert trainer Gevaert. “Zoiets zet je niet in één week neer, we hadden dat systeem nog niet gehanteerd. Jammer genoeg begonnen we deze partij met achterstand. Neen, boos of ontgoocheld wilde ik niet zijn. Op zo’n moment moet je emoties opzij kunnen zetten. Want die helpen niet om een achterstand op te halen. Ik probeerde de focus te behouden om de juiste beslissing te nemen, om de juiste tactische ingrepen uit te voeren. We hebben ons ongelooflijk moeten opladen om weer in de match te komen, maar dat deden we goed waardoor we verdiend langszij kwamen.”