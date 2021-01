David Gevaert en SK Deinze hervatten trainingen: “Stunten tegen leider Union moet intentie zijn”

Afgelopen maandag maakten de spelers van de 1B-ploeg een eerste keer hun opwachting. Ze ondergingen een coronatest. “Niet verplicht in het protocol van de Pro League, maar toch aangewezen”, benadrukt trainer David Gevaert. “Omdat iedereen uit zijn eigen bubbel komt en misschien een risicocontact had. Veel spelers raakten eind oktober of begin november besmet. We hebben cijfers over antistoffen, maar hoe lang onze spelers immuun zijn voor het coronavirus is onduidelijk. Vandaar dat we bij de heropstart van de trainingen geen risico’s nemen: eerst een test voor we samen trainen.”

Geen transfers in januari

Behalve op zondag 10 en 17 januari worden de spelers van SK Deinze elke dag op het trainingsveld verwacht. Op Arnaud De Greef na lijkt iedereen klaar om te hernemen. “Ik verwacht dat Arnaud delen van de trainingen zal meedoen”, gaat Gevaert verder. “Hij onderging in juli een facetoperatie, had nadien geen last, maar begon later toch hinder te ondervinden. Intussen zal hij al een stuk verder staan. Transfers gaan we deze maand niet realiseren. Daarover had ik enkele weken geleden met voorzitter Denijs Van De Weghe overleg. Ik krijg veel managers aan de lijn. Abnormaal veel, maar we gaan geen extra speler aantrekken. Normaal zal er ook niemand vertrekken. Ik zie bij ons geen geval Brüls zoals bij Westerlo. Al vind ik dat Brüls in 1A op zijn plaats zit.”

Tegen kampioen van Luxemburg

De draaischijf van Westerlo vertrok naar STVV. Een aderlating voor de ploeg die één punt meer telt dan Deinze, dat het tweede deel van het seizoen met een leuke uitdaging begint: een thuismatch tegen leider Union. “We hebben drie weken om naar die wedstrijd toe te leven”, blikt Gevaert vooruit. “Tijdens de openingsmatch van de competitie toonden we iets te veel respect voor Union. De terugwedstrijd tel ik niet mee, want toen kwamen we pas terug uit lockdown. De groep staat intussen een stuk verder. Op 23 januari stunten tegen de leider moet onze intentie zijn. Zaterdag 16 januari om 15 uur spelen we een oefenmatch tegen Fola Esch, de kampioen van het Groot-Hertogdom Luxemburg.”