David Gevaert blikt terug op scoreloos gelijkspel Deinze: “Seraing maakte niet dezelfde fout als in vorig duel”

Eindelijk is het vreemd dat in Deinze-Seraing zondagavond geen goals vielen. Beide ploegen dwongen heel wat doelrijpe mogelijkheden af. Bij de thuisploeg liep het bij de laatste pass vaak fout. Waardoor de bezoekende doelman Guillaume Dietsch minder werk moest opknappen dan thuiskeeper William Dutoit. “In de eerste helft hadden wij op voorsprong kunnen staan, na de rust toonde Seraing haar kwaliteiten”, analyseert Deinze-trainer David Gevaert. “Ik vreesde de omschakeling van Seraing. Vooral omdat wij het met een onuitgegeven middenveld deden.”

Billijk en logisch resultaat

Met naast Raphael Lecomte de offensief ingestelde Gert Van Walle. Seraing vergat enkele drie tegen twee- of vier tegen drie-situaties uit te buiten. Mogelijkheden in de omschakeling waren er zeker. Toch konden zowel Seraing-coach Emilio Ferrera als Gevaert zich vinden in de puntendeling. “Een billijk en logisch resultaat”, vindt Gevaert. “Er waren kansen om te scoren, maar Seraing had die ook. Het was duidelijk dat de bezoekers niet dezelfde fout wilden maken als een maand geleden. Eigenlijk speelden zij een heel klein beetje zoals wij, toen we hen met 3-0 klopten.”