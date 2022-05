David Desmecht wordt vierde in Maleizen: “Aantal ereplaatsen is niet meer te tellen”

Regelmaat

David Desmecht is aan een goed seizoen bezig. We helpen hem even om de rekening te maken. “Ik heb geen sprint om het af te maken en dat kost me regelmatig de overwinning. Er is altijd wel iemand die sneller is. Frustrerend is dat niet, want ik amuseer me in het peloton. Het aantal ereplaatsen dit jaar is niet meer te tellen (Desmecht strandde in Maleizen voor de veertiende keer in deze campagne in de top tien, red.). Op mijn negenentwintigste recupereer ik al eens iets minder snel, maar dat wordt gecompenseerd door het plezier dat ik beleef. Dat heeft veel met de ploeg te maken. Sinds de opstart van S-Bikes Doltcini vier jaar geleden behoor ik tot het team. Ik kan er rustig mijn ding doen. Hoewel er geen druk is, wordt er wel gepresteerd. De komst van de broers De Bock en Julien Van Den Branden heeft ons zeker sterker gemaakt. We trekken ons allemaal aan elkaar op, zoals recent bleek in Heist-op-den-Berg, toen we het complete podium bezetten.”