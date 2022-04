David Desmecht kroont zich tot Oost-Vlaams kampioen tegen de klok: “Ook op het BK het podium proberen te halen”

wielrennen elites zonder contractZovele jaren nadat hij bij de junioren de provinciale tijdrittitel veroverde kroonde David Desmecht zich in St-Lievens-Esse bij de elite zonder contract nog eens tot Oost-Vlaams kampioen tegen de klok. Over vijftien kilometer was hij precies twee tellen sneller dan Jari Verstraeten.

Een droge omloop, maar wel heel veel wind op het PK tijdrijden in St-Lievens-Esse. Bij de elite 2, de vroegere eliterenners zonder contract, namen slechts tien Oost-Vlamingen deel. De strijd om de titel werd bijzonder spannend, want Jari Verstraeten en David Desmecht gaven elkaar weinig toe.

“Bij de eerste doortocht lag ik één of twee seconden achter”, wist Desmecht. “Dus mocht ik niet stilvallen. Nochtans had ik de indruk dat ik de laatste twee kilometer snelheid verloor. In de strook van de kerk in St-Antelinks naar de aankomst stond de wind op de neus. Blijkbaar reed ik daar nog net hard genoeg om die kleine achterstand op Jari om te zetten in een lichte voorsprong. Dat ik het hier goed ken, zal een voordeel geweest zijn. Vroeger reed ik altijd over dat ene klimmetje met de fiets naar huis.”

Beter dan in Ursel

Desmecht, geboren in Geraardsbergen, is nu woonachtig in Borsbeke, een andere deelgemeente van Herzele. Het PK tijdrijden was voor hem een thuiswedstrijd. “Bij de junioren pakte ik eens de Oost-Vlaamse titel in deze discipline”, ging de pion van S-Bikes Doltcini verder. “In mijn periode bij de beloften werd ik twee keer tweede. Toen telkens op het vliegveld van Ursel. Het parcours hier in St-Lievens-Esse vind ik veel beter. Ook omdat het in eigen streek is natuurlijk. Normaal zal ik eind juni ook aan het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Gavere deelnemen. Daar zal de omloop ook een beetje op en neer gaan. Dat is goed voor mij. Op dat BK probeer ik het podium te halen.”

Constante uitslagen

En voor het overige probeert Desmecht prijzen te pakken in de wedstrijden rond de kerktoren. “Tot nog toe was ik vrij constant”, besloot Desmecht. “Eén keer derde, drie keer vierde, ook al zesde en achtste. Winnen wordt altijd moeilijker, want het niveau stijgt steeds. Vooral in eigen streek probeer ik dicht te eindigen. Dat is goed voor de sponsors van de ploeg.”

Lees ook: meer wielrennen