David Desmecht is ‘Mister Regelmaat’ in het peloton: “Slechte dag is een zeldzaamheid”

Opa Camiel Desmecht slaat de nagel op de kop. “Hoewel ik 85 jaar ben, fiets ik nog altijd. Zodra David begon te koersen, ben ik hem beginnen volgen. Jaren later doe ik dat nog altijd. Ik kan u verzekeren dat hij zeer sterk rijdt. In alle omstandigheden blijft hij zeer regelmatig presteren. Indien David over een sterkere sprint had beschikt, had hij echt brokken kunnen maken.”

Wijze woorden

Het zijn wijze woorden van opa Camiel. De cijfers geven hem ruimschoots gelijk. David Desmecht nam dit seizoen al 51 koersen voor zijn rekening. Dertig keer haalde hij de top tien (tien keer in de laatste twaalf koersen). Dat is 60 procent! Veertien keer haalde de renner van S-Bikes Doltcini zelfs de top vijf. Negen keer stond hij op het podium. Het gebrek aan sprint vertaalt zich in het aantal overwinningen: slechts één. In Oosterzele was hij de beste. De betrokkene bevestigt. “Een slechte dag is een zeldzaamheid. Die regelmaat is niet nieuw. Een mindere maand kan al eens, maar een vervolg blijft gelukkig uit.”

Anders gekoerst

Op zijn 30ste behoort David Desmecht stilaan tot de meer ervaren renners in het peloton. “De voorbije tien jaar heb ik de koers wel zien veranderen. Toen ik belofte was, waren anciens als Mario Willems of Guy Smet bepalend. Zij konden een race lezen. Dergelijke figuren zijn er nu minder. Misschien dichten anderen mij nu die rol toe (lacht). Ik stel wel vast dat er in de kermiskoersen meer buitenlanders aan de start komen (In Lierde was dat bijna 60 procent, red.). In het verleden waren er ook wel buitenlanders aanwezig, maar minder. Tijdens corona zag je hen zelfs niet. De sterkte van die buitenlandse vertrekkers kan je moeilijker inschatten. Ik ben sinds de oprichting van S-Bikes Doltcini vier jaar geleden aangesloten bij de ploeg en dat bevalt me prima. Ik kan rustig mijn programma uitstippelen. Dit weekend start ik twee keer in Bambrugge. Volgende woensdag is er dan een interclub in Zillebeke. Het is de eerste keer dat ik daar start. Ploegmaat Julien Van Den Brande won er ooit en verzekerde me dat het parcours lastig is.”