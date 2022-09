David Decock nieuwe trainer SV Wevelgem A: “Het integreren van de jeugd bevorderen”

VOETBAL EERSTE PROVINCIALEDavid Decock is de nieuwe trainer van eersteprovincialer SV Wevelgem City A. Hij was dit seizoen trainer van de U18 van KV Kortrijk en woonde zaterdagavond de thuismatch van de Vlassers tegen Sparta Heestert A bij. Ondanks vier afwezigen door ziekte won de thuisploeg met 5-1.

David woont in Kortrijk en is beroepshalve operations manager. Eerder was hij in het seizoen 2019-2020 al trainer van SC Wevelgem B, toen in derde provinciale. Na het ontslag van trainer Dylan Vanhaverbeke kreeg de club maar liefst zeventien kandidaturen om hem op te volgen binnen.

Met David Decock is dus gekozen voor iemand die het huis kent. “Mijn opdracht vanuit het bestuur is het zo goed mogelijk doen en het integreren van de jeugd bevorderen”, zegt de nieuwe trainer. “De jeugd is hier in goede handen. Bij KV Kortrijk ben ik vertrokken in een goede verstandhouding.”

Er is bij promovendus SV Wevelgem City alvast heel veel kwaliteit aanwezig. Het kunstgrasveld ligt er prima bij en dat is een pluspunt. “Alles is hier aanwezig”, zegt David Decock. “De mentaliteit is goed. Ik krijg de leiding over een heel mature groep. Wat nodig is om de jongeren mee te krijgen en hen progressie te laten maken.”

“Ik was natuurlijk aangenaam verrast dat het bestuur voor mij koos. Het is nu aan mij om het waar te maken. Dinsdag gaf ik mijn eerste training.” Zijn assistent David Vanneste coachte zaterdagavond de nog ongeslagen ploeg. “Zoals iedereen was ik verrast over het ontslag van Duan”, zegt David Vanneste. “We hadden vooraf met de groep afgesproken dat we alles wat gebeurde achter ons moesten laten en vooruit moesten kijken. We hebben het goed aangepakt.”

Vier spelers ziek

Door ziekte en mogelijk corona ontbraken er vier spelers: Kjell Vanmaele, Jari Bourgeois, Romain Roussel en Frederik Dejonghe. De Vlassers deden het met een hele jonge bank. Noah Halleumieux (21), Robbe Vanheste (21) en Raf Vanhuylebrouck (19) vielen allemaal in.

Een ander talent is Yari Vercaemere (18) die aan de aftrap stond. “Vrijdagavond speelde hij eerst met de beloften op SC Zonnebeke en dan 70 minuten met het eerste elftal”, vertelt David Vanneste.

