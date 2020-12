David Berghmans wordt ploegleider bij Lviv Cycling Team: “We werken aan een nieuw project”

Na drie jaar verlaat David Berghmans Home Solution. Die beslissing hing al langer in de lucht. De ploegleider uit Lembeek heeft de voorbije weken de markt verkend en kwam uiteindelijk tot een akkoord met Lviv Cycling Team. De nieuwe ploeg heeft haar oorsprong in Oekraïne, maar de band met Vlaanderen is groot.

David Berghmans zal niet langer in de volgwagen van Home Solution zitten. “Ik heb drie mooie jaren meegemaakt bij mijn ex-ploeg. Uit respect heb ik hen het eerst op de hoogte gebracht van mijn beslissing. Enkel weken geleden kreeg ik een telefoontje van Patrick Tuerlinckx. We hebben nog samen op school gezeten in Brussel. Onze vaders zijn ook nog beiden voorzitter geweest van een wielerclub. Patrick wou me spreken over de nieuwe ploeg die hij uit de grond ging stampen.”

Nieuw en niet nieuw

Zo nieuw is de nieuwe ploeg van David Berghmans nu ook weer niet. “Lviv Cycling Team heeft al veel ervaring opgedaan in het dameswielrennen. Vorig zomer mocht de ploeg nog meerijden in de Ronde van Italië. Dan beteken je toch wat in het peloton. Ik geef toe dat ik eerst ook wat twijfel had bij een Oekraïense ploeg. Die twijfel smolt weg. Hetgeen Lviv bereikte bij de dames, streven ze nu ook na bij de juniores en de elites. Voor alle duidelijkheid: mijn job situeert zich bij de elites. Ik werd samen met Luc Schuddinck aangesteld als ploegleider. We werken aan een nieuw project. Luc zou zich meer richten op de buitenlandse koersen, ik op de binnenlandse koersen.”

Vlaamse inbreng

David Berghmans hoeft zich nog niet meteen te verdiepen in de Slavische talen. “De meeste sponsors komen uit ons land. Ook de omkadering kleurt Belgisch. Het rennersbestand is wel internationaal. Zes Oekraïners worden aangevuld met drie Litouwers. Die zouden sterk zijn. Ze komen het WK in Leuven kortelings in ons land voorbereiden. Verder zijn er nog een Duitser, een Luxemburger, een Portugees en twee landgenoten. Brecht Stas is een man van de streek en ken ik van bij Home Solution. Maxwell De Broeder was een goede pistier tot hij af te rekenen kreeg met klierkoorts. Nu wil hij hervatten.”

Kinderziekten?

Met welke mogelijke kinderziekten zal het team van David Berghmans moeten afrekenen? “Onze grootste zorg momenteel is het verkrijgen van startrecht. De eerste geluiden op dat vlak zijn positief, maar we zullen ons toch moeten inwerken. We mogen in de aanhef zeker starten in Le Samyn, Fourmies en de Omloop van het Waasland. Andere koersen zullen wel volgen. Een buitenlandse stage zit er omwille van corona niet in. Mogelijk organiseren we wel nog een stage in eigen land, als dat door de overheid weer toegelaten wordt.”