David Bates en KV Mechelen slikken in slotseconde gelijkmaker tegen leider Genk: “We hebben echt kwaliteit getoond”

Voetbal Jupiler Pro LeagueDrie punten in Eupen, twee thuis tegen Genk. Goed voor vijf punten die Malinwa de afgelopen twee wedstrijden verspeelde in de absolute slotfase. Een stunt tegen de leider was binnen handbereik. “We focusten te veel op de bal en te weinig op de tegenstander”, aldus David Bates over die late tegengoal.

In Eupen duurde de wedstrijd ruim vijf minuten te lang, tegen Genk een handvol seconden. 6 op 6 werd zo slechts 1 op 6 - zo schuif je niet op in het klassement. “Ik ben heel ontgoocheld”, opende Bates. “En ik niet alleen. Je kon de teleurstelling op ieders gezicht aflezen in de kleedkamer. We speelden een hele sterke partij tegen de leider. Bij momenten waren we de dominante ploeg en creëerden we kansen. In balbezit toonden we echt kwaliteit. Natuurlijk weet je dat je op sommige momenten de bal aan Genk moet laten. Maar ook daar reageerden we goed op. Veel mogelijkheden heeft Genk niet gehad.”

En dat was toch de vrees waarmee de gemiddelde Mechelse fan vrijdagavond naar het stadion afzakte. Door de blessures van Walsh, Vanlerberghe en Bolingoli stond er een onuitgegeven defensie. Schorsingen van Verstraete en Schoofs zorgden ervoor dat Mrabti mee de loopgraven in moest centraal op het middenveld. En dat tegen de best scorende ploeg van de competitie. “We hebben enorm hard gewerkt aan ons gameplan”, aldus Bates. “Alles viel samen. De dapperheid aan de bal en de werkethiek in balverlies.”

Met Wouters - zijn in eerste partij in 3,5 maanden na een passage in de B-kern - kreeg Bates een nieuwe partner in het hart van de defensie. “Toen ik hier pas was, stonden we eens samen achterin tijdens een vriendschappelijke wedstrijd. Dries is een goede speler, sterk aan de bal ook. Ik voelde me wel comfortabel naast hem.”

Tot slot analyseerde Bates het tegendoelpunt in de slotminuut. “We werkten een vrije trap weg, vervolgens pompte Genk de bal opnieuw in het strafschopgebied. We focusten te veel op de bal en te weinig op de tegenstander, waardoor er aan de tweede paal drie à vier Genk-spelers stonden, terwijl wij maar met z’n tweeën die zone verdedigden.”

Zaterdag trekt Mechelen naar Seraing. Duikt het daar wel eens met een geruststellende voorsprong de slotfase in?

