David Bates en KV Mechelen kijken zondag Anderlecht in de ogen: “We hebben ons gameplan klaar”

Voetbal Jupiler Pro LeagueVoor het eerst in de basis vorig weekend op Jan Breydel, David Bates (26). De Schotse centrale verdediger moet er de komende weken mee voor zorgen dat Malinwa in topwedstrijden defensief overeind blijft. Te beginnen met Anderlecht zondag. “Op training zie je dat deze groep een heleboel kwaliteiten heeft.”

Het nieuws van de dag Achter de Kazerne: sportief directeur Tom Caluwé verhuist naar landskampioen Club Brugge. Een aderlating voor Malinwa. Een goede maand terug sprak Bates, die overkwam van Aberdeen, met Caluwé over een transfer naar Mechelen. “Tom was een fantastische man om mee te spreken, een zeer open minded persoon”, vertelt Bates. “Het is mede dankzij hem dat KV Mechelen de voorbije seizoenen in de top van het klassement eindigde. Hij verdient het om die stap te zetten. Ik wens hem het allerbeste.”

Over de Schot zelf dan en zijn verhuis naar Mechelen. “Ik voel me hier goed. Op training zie je dat deze groep een heleboel kwaliteiten heeft. Tijdens de interlandbreak speelde ik een oefenwedstrijd en afgelopen weekend stond ik voor het eerst aan de aftrap in de competitie. Het was toch weer aanpassen voor me. Een nieuwe club, een nieuwe trainer. Al gaat het week na week beter.” Bates kende de Belgische competitie al. In het seizoen 2020-21 speelde de viervoudig Schotse international voor Cercle Brugge. “Het leven in België was door de coronacrisis toen helemaal anders. Veel zaken waren gesloten, ook mochten de stadions niet (helemaal) gevuld worden”, herinnert hij zich.

Bates is het wel gewoon om voor een passioneel thuispubliek te spelen na passages bij Rangers, Hamburg en Sheffield Wednesday. Zondag wacht Anderlecht in het AFAS Stadion. Malinwa kan de steun van de twaalfde man gebruiken. “We hebben een gameplan klaar, waar we samen met de coach enorm op gewerkt hebben deze week.” Hairemans liet vorige zaterdag in de catacomben van Jan Breydel verstaan dat er zondag gewonnen moet worden. Bates: “We beseffen het belang van de partij. Het is aan ons om dat om te zetten in puntengewin.”

