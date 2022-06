David Atanga (KV Oostende): “Dromen van dubbele cijfers in goals en assists”

Aanpassen

Scoren of assists geven in de voorbije competitie lukte in achttien speelmomenten niet, tegen Oudenburg en Zwevezele trof hij respectievelijk drie en twee keer raak. “So far so good”, glundert de kwieke winger. “De voorbereiding is intensief en dat hebben we nodig. Maar ik kan niet terugblikken op een geslaagd vorig seizoen. In het begin speelde ik niet en ik geraakte evenmin in de ploeg. Die Belgen-regel deed me geen goed (er moeten minstens zes Belgen op het wedstrijdblad staan, red.), maar is slechts een deel van de verklaring. De tactiek en formatie waren me ietwat vreemd - nooit eerder speelde ik in een 3-5-2-opstelling, bijvoorbeeld -, en ik kende wat blessures.”