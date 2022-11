Dave Van Waes slikt met Ninove pijnlijke nederlaag tegen Mandel: “Drie keer het doelhout getroffen”

Nieuwkomer Hasan Özkan ging normaal zijn debuut maken bij Ninove, want de voormalige prof heeft eindelijk zijn licentie beet. Deze week kreeg de voormalige Oostende-speler op training echter een trap op de voet met een klein barstje als gevolg. Geen debuut dus voor Özkan, maar wel minstens twee weken extra langs de kant. De vraag is dan ook of de versterking voor de winterstop nog aan spelen toe komt. “Nochtans hadden we hem in de match tegen Mandel best goed kunnen gebruiken. We misten naar mijn gevoel op het middenveld wel wat leiderschap”, gaf T2 Dave Van Waes na afloop toe.

Niet dat zijn ploeg een zwakke match afwerkte, integendeel eigenlijk. Na zeven minuten was het al raak voor Ninove. Tshimanga bereikte met een gemeten voorzet Deryck, die op zijn beurt Romero kon bedienen voor de 1-0. Nadien volgden nog twee pogingen van Deryck en Romero om de score verder uit de diepen. “Maar de goals vielen helaas aan de overkant. En het waren vermijdbare doelpunten die we mits een betere onderlinge coaching hadden kunnen voorkomen. Als je weet dat Mandel voor onze confrontatie amper vijf keer had gescoord en we er nu twee slikken, dan weet je waar het schoentje knelde. We pakken soms te makkelijk tegendoelpunten”, aldus Van Waes.

Doelhout

Toch verdiende Ninove absoluut niet om te verliezen. “We mikten drie keer op het doelhout. Dan weet je gewoon dat we heel wat pech hebben gekend. Het zat gewoon echt niet mee. Als we deze match tien keer zouden herspelen, dan winnen we dit duel negen keer. Dit was niet het resultaat waarop we op hoopten. Zeg maar gerust een stevige domper, net zoals het resultaat op OHL dit ook was. Gezien de andere resultaten van de ploegen uit de staart doen we gewoon een heel slechte zaak. Aan onze kwaliteit zal het niet liggen. We voetbalden tegen Mandel minstens zeven zuivere kansen bij elkaar. Moesten we die niet creëren, dan pas zouden we ons zorgen moeten maken”, besloot Van Waes.

VK Ninove - Mandel United 1-2

VK Ninove: Jacobs, Polizzit F. (75’ Polizzi L.), Hertveldt, Deryck, Grancea (53’ De Wannemaeker), Romero, Straetman, Geenens, De Backer, Tshimanga (85’ Jacobs Y.), Bael.

Mandel United: Goblet, Fonkeu, Tiboue (86’ Vandommele), Lubunda, Rucquois (65’ Kamara), Robise (55’ Kimplala), Nzau-Mavinga, Castagne, Cisse, Dekuyper, Giunta.

Doelpunten: 7’ Romero (1-0), 32’ Rucquois (1-1), 41’ Giunta (1-2)

Geel: Cisse, Deryck, Goblet.

Rood: 90’ De Backer.

