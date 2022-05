Dave Van den Brande grijpt met Basics Melsele-Beveren naast play-offs: “Toch ongelooflijk fier”

Voetbal eindronde Eindronden in Oost-Vlaanderen: FC Destelber­gen blijft achter met een hele zware promotieka­ter

De eerste speeldag van de eindronden in het provinciaal voetbal is achter de rug. FC Destelbergen, lange tijd kandidaat kampioen in tweede A, mag de promotiedroom al opbergen. Straf in die nacompetitie voor drie extra stijgers naar eerste is dat Zeveren Sportief forfait gaf. Waardoor Kieldrecht, pas na een klacht tegen KV St-Gillis donderdagavond in de eindronde belandt, op negentig minuten van eerste provinciale staat.

