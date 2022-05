Dave Van den Brande grijpt met Basics Melsele-Beveren naast play-offs: “Toch ongelooflijk fier op mijn groep”

Basketbal Top Division Men 1Remant Basics Melsele-Beveren is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de play-offs in TDM1. 59-91 verlies in eigen huis op de allerlaatste speeldag tegen leider Limburg B veroordeelde de Koninklijke naar een vervroegde zomerstop. “Het is straf dat we ondanks zoveel nog tot de laatste speeldag meededen”, relativeert coach Dave Van den Brande de uitschakeling.