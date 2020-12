Dave Horrevorst (WAC Team) over de coronaschade: “Valt mee, maar nieuwe kledij stellen we jaar uit”

“Die schade valt mee”, beweert kersvers voorzitter Horrevorst. “Normaal laten we om de twee jaar nieuwe kledij maken. Omdat sponsors afhaken en nieuwe sponsors op shirt of broek komen. We stellen dit een jaar uit. Omdat er het voorbije seizoen weinig competitie was en omdat we geen nieuwe sponsors konden aantrekken want contacten moeten worden beperkt. We hebben aan de huidige sponsors gevraagd of ze bereid waren hun steun met één jaar te verlengen. Overal kregen we een positief antwoord. Waardoor we inzake de financiële ondersteuning van de club nu al richting 2022 werken.”

Niet op transfermarkt

Wat betekent dat het WAC Team verdergaat met ongeveer honderd jeugdige renners. De samenwerking met het veldritteam IKO-Crelan blijft. Bij de junioren telt de club, die tachtig jaar bestaat, 32 renners. Ook 26 nieuwelingen zullen in 2021 het shirt van het WAC Team dragen. “We beschikken over enkele nieuwe renners, maar eigenlijk zijn wij nooit echt actief op de transfermarkt”, gaat Horrevorst verder. “Ook enkele jonge buitenlanders zullen bij het WAC Team rijden. Onder meer een Fin, misschien ook een Let. We hadden met Tim Neffgen een Duitser in het team, met Silas Kuschla volgend jaar ook. Vandaar dat wij vaak in Duitsland koersen. Onder meer op 1 mei in Frankfurt. Ook het voorbije jaar koersten we twee keer in Duitsland. Niet evident, maar we werkten zelf een coronaprotocol uit. Toch lieten we op een bepaald moment een wedstrijd schieten omdat de besmettingscijfers bij ons en in Duitsland bleven stijgen.”