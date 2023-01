Dave De Herdt wil start van 2023 niet missen met Turnhout: “Kopjes leeggemaakt tijdens winterstop”

voetbal tweede nationale BHet is te hopen voor Turnhout dat de troepen van coach Dave De Herdt er meteen staan in 2023, want met de komst van rechtstreeks degradatieconcurrent City Pirates wacht de Binken zaterdagavond direct een zespuntenmatch.

Na een schamele 1 op 18 voor Nieuwjaar kwam de korte winterstop duidelijk net op tijd voor Turnhout. “De jongens hebben een tiental dagen vrij gekregen om de kopjes leeg te maken”, vertelt De Herdt. “En ik heb ook de indruk dat dat gelukt is. De bevestiging moet natuurlijk dit weekend volgen, maar we hebben in elk geval een heel goede trainingsweek achter de rug. Ik kijk de terugronde dus met vertrouwen tegemoet.”

Oude bekenden bij City Pirates

City Pirates, het nummer zestien uit de stand, telt amper één punt meer dan het voorlaatst gerangschikte Turnhout. “Het verbaast me een beetje dat ze zo laag staan, want ze beschikken toch over heel wat kwaliteit. Ik heb ze dit seizoen bijvoorbeeld niet alleen al verschillende keren zien spelen. Jongens als Ernst, Somers en Wilms ken ik ook nog van bij Rupel Boom. Daarnaast heb ik nog samengewerkt met Philip Van Dooren (sportief manager bij City Pirates, red.) bij KFCO Wilrijk.”

Toch moeten de Merksemnaren geen nieuwjaarscadeau verwachten van De Herdt. “Daarvoor is de match vooral psychologisch veel te belangrijk. Als wij bijvoorbeeld winnen, delen we City Pirates toch een mentale tik uit. Of dat omgekeerd ook niet het geval is? Misschien wel, maar het voordeel van onze jonge groep is dat ze alles heel snel kunnen relativeren. Natuurlijk zijn ze ontgoocheld als we verliezen, maar een dag later zijn ze dat alweer vergeten en gaat iedereen er opnieuw volop tegenaan.”

Klassement liegt niet

Dat zal nodig zijn ook als ze zich willen redden bij Turnhout. “Het zal knokken worden, maar ik geloof nog altijd rotsvast in het behoud. En zeker als we ons in 2023 verder kunnen ontwikkelen als ploeg. We zullen alleen iets volwassener en vooral minder naïef moeten worden, want enerzijds liegt het klassement niet. Anderzijds hebben we het voordeel dat bij ons niks moet. Er is dus absoluut geen druk vanuit het bestuur, dat nuchter genoeg is. Bovendien kunnen we ons optrekken aan het voetbal dat we gebracht hebben tot nu toe, want ons spel is echt wel beter dan de huidige stand doet het vermoeden.”

Meer lezen: voetbal in tweede nationale B