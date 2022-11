Dave De Herdt keert met Turnhout terug naar ex-club Racing Mechelen: “Ik verwacht een reactie van mijn groep”

De Herdt blikt wel eerst nog even terug op voorbije zaterdag. “We speelden tegen Berchem misschien wel onze zwakste match van het seizoen”, weet de Turnhoutse T1. “Al zat het ook niet mee, want de thuisploeg had na een halfuur altijd met z’n tienen verder gemoeten en dan krijg je een heel andere wedstrijd. Anderzijds is dat nog geen excuus om zo slap voor de dag te komen. Berchem, dat sinds de trainerswissel duidelijk een andere weg is ingeslagen, was gewoon scherper dan wij.”

Hard werken aan vele tegengoals

Vooral de vele tegengoals baren De Herdt duidelijk zorgen. “De score mocht dan misschien wel een tikkeltje overdreven zijn. Het is niet de eerste keer dat we zo gemakkelijk doelpunten slikken. Het is een beetje het verhaal van het seizoen. We hebben bijvoorbeeld nog maar één keer de nul kunnen houden. Anderzijds moeten we ook niet panikeren. Laat ons vooral rustig blijven en hard blijven werken aan die vele tegengoals, want het is ook ergens een proces waar we als jonge groep door moeten. Bovendien scoren we nog altijd zelf wel bijzonder vlot.”

De Herdt hoopt ook tegen Racing gemakkelijk de weg naar doel te kunnen vinden met Turnhout. “We zullen toch vooral een pak beter moeten verdedigen, want met hun surplus aan maturiteit straffen ze onze foutjes ongetwijfeld genadeloos af. Daarom zijn zij voor mij ook torenhoog favoriet dit weekend en teken ik meteen voor een puntje. Het is niet alleen een geoliede machine, waardoor ze als groep veel verder staan dan wij. Ik ben er ook van overtuigd dat ze met hun kwaliteiten dit seizoen een rol van betekenis zullen gaan spelen.”

Iets uniek neergezet

Toch moeten ze bij Racing geen cadeaus verwachten van De Herdt. “Daarvoor kunnen we punten zelf niet alleen veel te goed gebruiken. Ik reken ook op een reactie van mijn groep na de offday tegen Berchem. Al verwacht ik ook een bijzonder gemotiveerd Racing, dat ongetwijfeld zal willen winnen van mij. Ik heb er tenslotte drie heel leuke jaren gekend. Bovendien heb ik er iets uniek neergezet door in drie seizoen maar liefst twee keer te promoveren. Daarom kan ik ook niet ontkennen dat het een heel speciale match is voor mij.”

